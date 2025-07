Legat de bani, Daniel David a spus că sistemul are nevoie de mai mulți bani, dar aceștia trebuie dați într-un sistem reformat, altfel problemele existente se agravează. A atras atenția că sistemul de burse consumă peste 20% din deficitul bugetar, ceea ce a stârnit controverse. A spus că nu e cazul să se taie salariile, fiindcă acestea sunt deja mici, mai mici decât în sănătate sau cercetare. Totuși, crede că trebuie făcute restructurări, pentru a corecta anomaliile din sistem, care au devenit vizibile și pentru cei din afara lui.

„Sistemul de educație are nevoie de mai mulți bani. Problema este când aduci bani, cum am făcut noi în ultimii 2-3 ani, mulți bani, dar îi pui într-un sistem nereformant, un sistem în care sunt multe anomalii și atunci, având foarte multe anomalii, dacă aduci resurse financiare, nu faci decât să amplifici anomaliile și la un moment dat ele se văd, atrag atenția celor din afara sistemului. Iar când ai situații de criză fiscală, financiară, cum vrem s-o numim, toată lumea te întreabă cu ce te ocupi.

De exemplu, numai sistemul de burse din România pentru elevi și studenți reprezintă peste 20% din deficitul pentru care noi întoarcem România pe dos. Nu avem de ce să tăiem salarii, pentru că salariile sunt mici în educație în comparație cu sănătatea, de exemplu, sau în zona de cercetare-dezvoltare, inovare.

Dar, dincolo de protecția omului și de protecția salariului pe care îl are, noi avem de făcut restructurări ca să modificăm acele anomalii care sunt importante și uite, au atras atenția oamenilor din afara sistemului”, a explicat oficialul român în cadrul unei intervenții la Digi24.