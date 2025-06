Ministrul Educației a declarat că una dintre cele mai importante realizări din mandatul său este redefinirea modului în care universitățile își stabilesc direcțiile strategice. În opinia sa, universitățile sunt acum mai transparente față de viitorii studenți, de comunitățile din care fac parte și de societate, tocmai pentru că își asumă o misiune clară.

David a precizat că, pe viitor, evaluarea instituțiilor de învățământ superior ar trebui să se facă în funcție de misiunile asumate de acestea, nu după grile rigide impuse la nivel central.

El a explicat că acest model de evaluare diferențiată este aliniat la bunele practici internaționale, deși România nu l-a aplicat până acum. În plus, a subliniat că transparența și asumarea responsabilităților din partea universităților vin la pachet cu o mai mare autonomie și o descentralizare a deciziilor.

Un alt punct important în viziunea ministrului Daniel David a fost eliminarea blocajelor administrative în organizarea programelor de studii. Acesta a explicat că universitățile vor putea înființa programe de masterat chiar și în domenii în care nu au programe de licență, cu condiția să respecte criteriile de calitate. A subliniat că acest pas nu este o invenție locală, ci o preluare a unor norme europene și internaționale, care pun accentul pe flexibilitate și pe potențialul real al instituției.

Ministrul a precizat că s-a renunțat la formalisme și că focusul este pus exclusiv pe calitatea academică. În opinia sa, o instituție care îndeplinește criteriile de performanță și calitate merită să își extindă oferta educațională, chiar dacă nu respectă tradiționalele secvențe licență-master-doctorat în același domeniu.

„De asemenea, tot la nivel universitar am eliminat blocajele administrative în ceea ce priveşte organizarea programelor academice şi am ţinut doar criteriile de calitate, astfel încât o universitate care doreşte să organizeze masterat într-un domeniu să poată să o facă chiar dacă nu are licenţă în acel domeniu, dar îndeplineşte criteriile de calitate pentru organizarea acelui masterat, spre exemplu. Cred că este un demers important, nu l-am inventat eu, reprezintă set de bune practici europene şi internaţionale dar în România nu am avut acest lucru”, a mai afirmat ministrul Educaţiei.