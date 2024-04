Românii resimt un val de întrebări și neliniști în ceea ce privește pensiile, pe fondul anunțării unor modificări ample. Autoritățile însă promit că implementarea noii legi a pensiilor va aduce un nivel de trai îmbunătățit. Conform calculelor, veniturile a peste trei milioane de pensionari vor înregistra creșteri semnificative.

Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice, subliniază că bugetul destinat pensiilor va fi suplimentat cu 25 de miliarde de lei, comparativ cu sumele actuale. El asigură că acești bani vor fi direcționați exclusiv către pensiile românilor și nu vor fi redirecționați în alte domenii.

Aceste măsuri sunt menite să aducă un suflu nou în sistemul de pensii. Ele vin să sprijine financiar segmentele vulnerabile. În plus, se dorește să se îmbunătățească nivelul de trai al pensionarilor. Cu toate acestea, clarificările privind noile reglementări și modul în care vor influența individual situația fiecărui pensionar rămân subiecte de interes și preocupare pentru cetățeni.

Daniel Baciu a explicat că, încă de început, intenția a fost să se pună în valoare întreaga contribuție a fiecărui individ. Dacă au fost achitate contribuțiile la asigurările sociale în legătură cu acele venituri, acestea trebuie să fie luate în considerare în calculul pensiilor.

Președintele CNPP a dat detalii în ceea ce privește punctele de stabilitate. El a arătat că acestea reprezintă una dintre cele mai importante inovații.

„Deja am semnat contractul cu firma care asigură mentenanța sistemului informatic integrat la Casa Națională de Pensii Publice și programul informatic are în vedere aceste puncte de stabilitate, de fapt are în vedere întreaga formulă de calcul care este prevăzută în noua lege a pensiilor, iar aceste puncte de stabilitate se acordă tuturor celor care au realizat un stagiu de cotizare mai mare de 25 de ani”, a comentat acesta, la Realitatea Plus.