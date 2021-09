Ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, susținător al premierului Florin Cîțu susține că începând cu data de sâmbătă, 25 septembrie, Florin Cîțu va fi noul președinte al PNL. Totodată, el a explicat și motivul pentru care are atât de mare încredere în premier.

Acesta susține că a mai văzut congrese, însă nu a existat niciun congres mai clar decât cel de sâmbătă.

”Eu nu am niciun dubiu că Florin Cîţu va fi preşedinte, absolut niciun dubiu. Şi ştiţi de ce? Pentru că eu am trecut prin multe congrese până acuma şi am văzut multe, dar un congres mai clar decât ăsta, să ştiţi foarte rar se întâmplă”, a declarat Dan Vîlceanu, la Digi 24.

În același timp, apropiatul lui Florin Cîțu a mai adăugat că este ”zdrobitor” faptul că 40 de filiale judeţene sau de sector cu votat moţiunea propusă de premier şi peste 30 dintre acestea au votat exclusiv moţiunea acestuia. În ceea ce privește faptul că premierul ”şi-a asumat dezvoltarea ruralului din România”, atunci când a adoptat Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”, Vâlceanu susține că Florin Cîțu a acceptat ”riscul de a-şi pierde funcţia”.

Dan Vîlceanu a fost întrebat și despre viitoarea guvernare, mai exact dacă aceasta va fi alături de USR PLUS sau una cu susţinere minoritară. În acest context, Vîlceanu spune că ambele variante pot fi luate în calcul.

Ce se întâmplă în coaliția de guvernare

Totodată, el a mai adăugat că după congresul USR PLUS ar puta exista discuții, în urma cărora concluzia să fie participarea la guvernare. În cazul în care nu se va întâmpla acest lucru, liberaliii vor fi nevoiți să propună alți miniștri.

”Există ambele variante. Să fim realişti! După congresul USR PLUS (…) s-ar putea să fie o discuţie în interiorul USR PLUS şi să ajungă la concluzia că trebuie să participe la guvernare. România nu are altă variantă, în momentul ăsta, decât asta, sau un guvern minoritar, căci noi guvern cu PSD nu facem. Ştiţi cum e asta cu susţinerea? Noi vom merge în Parlament cu miniştrii pe portofoliile lăsate libere de USR. Ne-ar plăcea, într-un fel, să vină USR înapoi şi să nu avem toată această discuţie. Dacă nu va veni, atunci vom merge în Parlament, vom propune miniştri şi vom vedea ce se va întâmpla”, adaugă Vîlceanu.

Ministrul a mai adăugat că nu se pune problema demisiei lui Florin Cîţu pentru ca USR să revină în Guvern şi speră ca USR PLUS să îşi ”regăsească înţelepciunea” atunci când se gândesc la aceste aspecte.

”Începând de sâmbătă, Florin Cîţu va fi preşedintele partidului şi mi s-ar părea foarte complicat, şi pentru cei care fac scenarii, dar mai ales pentru cei de la USR PLUS, să vină după ce un om a fost validat de tot partidul să spună «eu vreau pe altcineva de la PNL». Nu mai ai cum să faci chestia asta. Dacă faci chestia asta înseamnă că îşi convine mai tare să stau cu AUR în alianţă”, mai declară Dan Vîlceanu.