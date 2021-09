Florin Cîţu vrea mai multă implicare din partea Primăriei Capitalei. Premierul a cerut celor din DSP-uri să nu mai stea în birouri. „Mergeţi în spitale şi discutaţi cu managerii pentru a avea şi mai multe paturi în secţiile ATI”, a punctat primul-ministru.

Reacția lui Florin Cîțu a a venit în plină videoconferinţă cu prefecţii, reprezentanţii Direcţiilor de Sănătate Publică, managerii de spitale, şefii secţiilor ATI, UPU, reprezentanţii ISU şi cei ai ASSMB. El a spus categoric că vrea mai multă implicare din partea Primăriei Capitalei cu privire la creşterea numărul de paturi la terapie intensivă în spitalele aflate în subordinea PMB, în contextul noului val al pandemiei.

„Vom discuta situaţia locurilor de la ATI, având în vedere evoluţia pandemiei din ultima perioadă, dar şi situaţia de secţii şi în special mă interesează resursele alocate pacienţilor COVID-19. Am spus şi astăzi şi domnule ministru aş vrea să avem această analiză/anchetă să vedem cum s-a pregătit Ministerul Sănătăţii pentru valul patru. Domnule Arafat, ştiţi foarte bine că am cerut ca să nu fie redusă capacitatea noastră de a răspunde în cazul noului val, imediat după valul 3 am spus acest lucru.

Am spus de fiecare dată să nu fie numărul de paturi de ATI destinate COVID. Am observat că lucrurile s-au modificat. Aş vrea să văd cum a fost pregătit acest val 4 şi cât de repede putem să creştem numărul de paturi la ATI pentru secţia COVID. Eu până acum am văzut că au crescut de la 848 de paturi la 1.131. Apreciez implicarea domnului ministru Cseke, apreciez şi implicarea dumneavoastră, dar ştiţi foarte bine că nu se poate fără implicarea autorităţilor locale, a DSP-urilor şi a personalului medical”, a punctat premierul, conform news.ro.

Mesaj către personalul medical

El a avut și un mesaj de transmis către personalul medical. Florin Cîțu a susținut că știe că aceste detaşări pot produce un disconfort, dar este nevoie de asta, aşa cum s-a întâmplatşi anul trecut. Și atunci a fost nevoie de personal de specialitate în secţiiile de terapie intensivă.

„În acelaşi timp, managerii de spital trebuie să fie în permanent contact cu cei de la CNCCI (Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei – n.r.) şi să asigure transferul rapid al pacienţilor atunci când este nevoie”, a afirmat Florin Cîţu.

El a vorbit şi despre situaţia d in Capitală şi a solicitar implicarea şefului DSU Raed Arafat, cât şi a Primăriei Capitalei.

În Capitală este nevoie, domnule Arafat, să lucraţi şi dumneavoastră

„În Capitală este nevoie, domnule Arafat, să lucraţi şi dumneavoastră, să vă implicaţi foarte mult, unde putem operaţionaliza rapid paturi, ş.a.m.d. Dar un alt front pe care trebuie să îl folosim şi care văd că nu funcţionează încă şi trebuie să funcţioneze este cel am spitalelor din subordinea Primăriei Capitalei. Vreau mai multă implicare aici din partea Primăriei Capitalei şi vreau şi o situaţie în orele următoare, să vedem cum este implicată Primăria Capitalei în acest val 4, pentru că nu toate spitalele aparţin de Ministerul Sănătăţii sau altfel spus nu întotdeauna este o decizie a ministrului Sănătăţii, ci trebuie să înţelegem că nu este vorba de spitalul instituţie X sau instituţiei Y, este vorba de spitale unde tratăm pacienţi.

Nu mai vreau să avem astfel de discuţii, au mai fost discuţii în iarnă, nu vreau să ajungem la astfel de discuţii. Este vorba de spitale unde tratăm pacienţi şi toată lumea trebuie să înţeleagă acest lucru. Domnule Arafat, domnule Cseke Attila, cred că ar trebui să avem astăzi, ar fi bine dacă se poate, cel mai târziu mâine o situaţie pentru Bucureşti. Un plan pentru Bucureşti cu secţii ATI pentru COVID, paturi libere şi un plan, în cazul în care situaţia în Bucureşti se înrăutăţeşte, avem nevoie şi de un plan ca să ştim până unde putem merge cu numărul de locuri la secţiile ATI”, a completat Cîţu.

Mergeţi în spitale şi discutaţi cu managerii

Şeful Executivului a făcut un apel şi la reprezentanţii din direcţiile de sănătate publică.

„Fac apel la cei din direcţiile de sănătate publică. Nu mai staţi în birouri. Mergeţi în spitale şi discutaţi cu managerii şi ajutaţi-i dacă avem nevoie de resurse pentru a avea şi mai multe paturi în secţiile ATI, dar şi personal şi materialele de care avem nevoie pentru tratamentul special”, a conchis premierul.

Sursă foto: Facebook, Guvernul României