Un nou spital în România: Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a venit cu mai multe detalii despre mult-aşteptata unitate medicală.

Edilul a declarat, sâmbătă, că proiectul spitalului din Bulevardul Timişoara este singurul proiect matur al unei unităţi medicale într-un oraş în care există spitale construite în perioada interbelică, iar clădirile sunt încadrate la risc seismic.

El spune că există studiile şi documentaţiile deja realizate, au fost realizate lucrări de deviere a reţelelor şi îngropare a firelor de înaltă tensiune. Mai mult, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a acordat deja finanţarea pentru acest spital, spune Ciprian Ciucu.

„Spitalul este singurul proiect matur de spital, într-un oraş în care avem spitale construite în interbelic şi care au risc seismic. Deci este un proiect strategic (…)

Avem foarte multe studii de fundamentare, documentaţiile de urbanism sunt deja realizate şi adoptate, am deviat reţele, am îngropat fire de înaltă tensiune şi am deviat reţele de gaz, deci am eliberat terenul de sarcini şi cel mai important, am obţinut finanţarea de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pe 30 de ani la o dobândă foarte bună. Nu mă împrumut pentru panseluţe, ci mă împrumut pentru un spital, aceasta este diferenţa (…)

Este cel mai matur proiect pentru că mai trebuie să lucrăm la caietul de sarcini foarte complex, complicat, pentru că include partea de proiectare, execuţie, echipare şi mentenanţă. Deci patru componente într-unul. Totul este integrat, cu fluxuri de pacienţi, cu 20 şi ceva de secţii. Totul este foarte bine gândit în acest moment”, a declarat, sâmbătă, la Prima TV, Ciprian Ciucu.