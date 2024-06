În cadrul unei conferințe specializate, miercuri, Bogdan Balanişcu, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), a anunțat că un program similar „Rabla”, destinat flotelor de transport mediu și greu, este în curs de elaborare. Implementarea acestuia va avea loc nu mai devreme de anul viitor.

„Ce am reuşit noi de anul trecut până în anul acesta, am investit în ceea ce înseamnă componenta de „Rabla Plus„.

În urma discuţiilor cu producătorii şi importatorii de maşini electrice, a fost modificat planul, a fost modificat tariful sau valoarea tichetului respectiv, astfel încât să reuşim să punem mai multe unităţi în circulaţie în acest an. Deja pe anul 2024, primul program „Rabla Plus” s-a lansat şi s-a consumat. Mai pregătim încă unul pentru anul care care urmează.

De asemenea, este foarte important şi lucrăm în acest moment şi la ceea ce înseamnă un viitor program pe care am putea să-l lansăm pe componenta de flote, şi aici mă refer la partea de turism, pe partea de transport uşor.

Acolo este o zonă auto care face mulţi kilometri şi automat poluează pe măsura kilometrilor făcuţi. Deci, avem un lucru şi această chestiune, la fel şi componenta de transport mediu sau transport greu”, a spus Balaşnicu, la cea de-a doua ediţie a conferinţei Electric Truck Experience.