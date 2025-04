Potrivit economistului Radu Georgescu, „este timpul să ne punem centura de siguranță” întrucât „vom trece prin turbulențe economice pe care nu le-a mai văzut generația actuală de pe planeta Pământ”. „Generația actuală a crescut în epoca Globalizării și a printării de bani fără număr. Această epocă se încheie. Ne întoarcem la originile liberalismului”, a avertizat el.

Conform lui, Banca Centrală a SUA (FED) estimează că PIB-ul SUA va scădea cu 3,7% în trimestrul 1 din 2025, fiind cea mai mare scădere de la ultima criză financiară, ce a avut loc în 2008. În România, toți indicatorii macroeconomici arată că economia scade:

Conform lui, economia americană este la câțiva metri de prăpastie. Datoria SUA este de 36 trilioane de dolari americani și nu mai poate să fie finanțată. Anual, SUA plătesc doar pe dobânzi 1,6 trilioane de dolari americani. Pe planeta noastră, nimic nu se numără în trilioane.

În limba engleză, cuvântul „trillion” înseamnă ceva, iar în limba română înseamnă altceva.

Cel mai mare creditor al SUA este China. China are obligațiuni emise de SUA în sumă de 1 trilion de dolari americani. Dacă China vinde obligațiunile, SUA intră în incapacitate de plată. Pe scurt, cel mai mare creditor al SUA este și cel mai mare dușman economic, a precizat Radu Georgescu.

Președintele SUA, Donald Trump, a înțeles acest lucru. Pentru a nu intra autobuzul în prăpastie, liderul american „a apăsat puternic pe frână și a tras de volan”. Potrivit lui Radu Georgescu, „asta înseamnă că mulți pasageri vor da cu capul de scaunul din față, dar mai bine dai cu capul de scaun decât să cazi în prăpastie.”

„Cum este autobuzul tău?

Fiecare avem un autobuz propriu. În autobuzul meu sunt copiii mei, familia mea și clienții de la CFO Network. De 3 ani am abonament la biblioteca de la ASE. Am citit toate cărțile de macroeconomie. Nu am făcut acest lucru pentru că nu am ce face sâmbăta dimineața. Fac acest lucru pentru a-mi proteja copiii, familia și clienții. Am înțeles de acum 2 ani că trebuie să apas pe frână și să trag de volan.

Tu ai apăsat pe frână? Ai tras de volan?”, a scris economistul Radu Georgescu pe Facebook.