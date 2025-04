Economistul Radu Georgescu spune că amenințarea cu care se confruntă economia românească vine din SUA, unde președintele Donald Trump a reluat o politică fiscală care încurajează marile companii să își repatrieze activitățile externalizate.

Acest program include facilități fiscale pentru firmele care aleg să renunțe la outsourcing și să readucă departamentele în interiorul granițelor americane. În acest context, România, unde aproximativ 90% din companiile IT activează în regim de servicii externalizate pentru firme din SUA, este într-o poziție vulnerabilă.

Radu Georgescu a transmis că deja în ultima lună au apărut semnale de alarmă în rândul firmelor de outsourcing. Scăderile în acest domeniu se manifestă de doi ani, dar acum situația devine critică. În Pipera – zonă considerată Silicon Valley-ul românesc – există mari companii americane care dețin mai multe clădiri. Dacă acestea își vor muta activitatea în SUA, întreaga industrie locală ar putea intra în blocaj.

„Companiile din IT vor fi primele care vor reveni în SUA. În Pipera este o firma mare de IT americană care are 3-4 clădiri. Dacă această firmă își mută activitatea în SUA, industria IT intră în sevraj. Dacă până acum le-am luat noi job-urile, acum americanii vor să-și aducă înapoi joburile. În SUA, în ultimele 12 luni s-au concediat peste 150.000 de IT-iști. Ieri am fost la o emisiune TV. Am fost întrebat care este primul pericol economic pentru România. Acesta este. Am spus că primul pericol este că peste 6 luni în Silicon Valley-ul din România să bată vântul, iar clădirile să fie goale”, a mai scris expertul.