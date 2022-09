Capital: – Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Dan Dodiță: În 2021, am accelerat ritmul extinderii rețelei de magazine Spectral Mobila și am deschis 6 noi locații în Iași, Bacău, Câmpulung Moldovenesc, Mangalia, Săcele si Baia Mare. Aceasta performanță a fost un record pentru noi având în vedere că până anul trecut reușisem să deschidem maximum 3 magazine pe an.

C: – Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

D.D: – Dupa 7 magazine proprii deschise în mai multe orașe din România, începând cu anul 2010, timp în care am perfecționat fluxurile operaționale și pe cele de marketing, în 2018 am finalizat conceptul de franciză, iar în acest moment sunt operaționale 14 magazine Spectral Mobila administrate în sistem de franciză.

Ce ne aduce ziua de mâine

C: – Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

D.D: – Pentru anul 2022 ne-am bugetat mai multe investiții printre care construcția unui nou depozit pentru creșterea capacității de depozitare a produselor finite, depozit care este, acum, funcțional. O alta investiție majoră și necesară în contextul actual al creșterilor uriașe la utilități, este într-o serie de instalații cu panouri fotovoltaice cu o capacitate totală de 210 kWh.

Nu în ultimul rând, investițiile din 2022 sunt și în extinderea rețelei de magazine Spectral Mobilă. Am deschis 3 noi magazine în Brașov, Oltenița și Sebeș și vom continua cu alte inaugurări până la finalul anului.

C: – Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

D.D: – Cele mai mari probleme cu care ne-am confruntat au fost cele generate de o parte dintre proprietarii centrelor comerciale care au facturat și solicitat valoarea chiriei și a cheltuielilor de administrare la valoarea dinaintea pandemiei pentru perioada în care nu am putut funcționa din cauza restricțiilor care au presupus și închiderea centrelor comerciale.

C: – De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

D.D: – Desigur că o problemă generală a mediului de afaceri românesc este lipsa predictibilității legislative, antreprenorii și managerii trebuid constant să aloce resurse importante pentru alinierea la aceste schimbări, dar o altă problemă de care ne lovim constant având magazine în mai multe orașe ale țării, este interpretarea diferită a legislației de inspectorii din teritoriu ai diferitelor instituții ale statului.

Am avut controale pe aceeași temă în diferite puncte de lucru, iar ceea ce într-un loc este considerat a fi în regulă, în alt județ este greșit.

Bani, schimbări…

C: – Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

D.D: – Să-și stabilească obiective realiste pe termen scurt și să tragă pentru a le depăși cât mai mult, nu doar pentru a le atinge.

C: – Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

D.D: – În momentul acesta, serviciile încă sunt foarte ieftine în România, de aceea prețul mobilei personalizate, cunoscută ca mobilă la comandă, este mai mare, dar relativ apropiat de prețul mobilei de serie.

În următorii 10 ani, prețul serviciilor va crește semnificativ și în România, iar mobila personalizată va deveni mult mai scumpă decât cea de serie, fapt ce va reprezenta un avantaj competitiv pentru producatorii de mobila de serie, așa cum suntem și noi.

C: – Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

D.D: – Dezvoltare. Banii sunt motorul care propulsează investițiile în orice companie, iar o societate care nu investește în mod constant este una fără viitor.

Banii pot veni din mai multe surse cum ar fi cash-flow-ul societății, credite bancare sau piața de capital, iar companiile trebuie să acceseze toate sursele disponibile pentru că de multe ori amânarea unei investiții poate reprezenta pierderea unei oportunități care ar produce mai multe venituri decât cheltuielile generate de finanțarea dezvoltării.