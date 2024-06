Dan Andronic a notat, într-un amplu editorial publicat în evz.ro, că Nicușor Dan a obținut o victorie categorică, în timp ce Alianța PSD-PNL a obținut peste 50% din voturi la europarlamentare. Cât despre USR, acesta a fost asociat pentru premiul celui mai slab partid.

„Surpriza n-a existat! Alegerile locale și europarlamentare s-au încheiat. Așa cum spuneam, nu s-au înregistrat mari surprize. Nicușor Dan a câștigat detașat, Alianța PSD-PNL a luat peste 50 la sută la europarlamentare. USR, plus sateliții, s-a luat de braț cu AUR pentru premiul celui mai slab partid.

Dan Andronic a subliniat că la București, așa cum a anticipat, Nicușor Dan a câștigat un nou mandat, cu o diferență semnificativă față de locul doi ocupat de Gabriela Firea. Clotilde Armand va trebui să elibereze Sectorul 1, care s-a opus în mod rezistent influenței sale. Jurnalistul a remarcat performanța lui George Tuță.

El a explicat ce presupune termenul de Maradona.

„Maradona nu este doar numele celebrului fotbalist argentinian. În România, există o metodă de înșelăciune cunoscută sub numele de „Maradona”, utilizată de câteva decenii. În anii ’90, metoda „Maradona” era folosită în tranzacțiile valutare de pe piața neagră. În timpul schimburilor valutare, escrocii îndepărtau bani din teancuri fără ca victima să observe. De-a lungul timpului, această metodă a evoluat, devenind cunoscută ca o înșelătorie în care victimele sunt păcălite de indivizi care se prezintă fals ca polițiști”, a comentat jurnalistul.

Dan Andronic a subliniat că printre surprizele alegerilor locale se numără victoria lui Virgiliu Nanu la Consiliul Județean Prahova și a independentului Mihai Polițeanu în cursa pentru Primăria Ploieștiului. De asemenea, înfrângerea unor figuri politice consacrate precum Iulian Dumitrescu în Prahova și Gheorghe Flutur în Suceava se adaugă pe lista surprizelor. Aceste exemple evidențiază efectul alegerilor locale și modul în care acestea pot influența peisajul politic local și național.

Dan Andronic a criticat absența unei dezbateri reale în campania electorală. El a menționat că în ultimii 34 de ani nu s-a mai întâmplat să nu existe nici măcar o confruntare TV între candidați. În opinia sa, această lipsă de dezbateri lasă totul în mâinile inteligenței artificiale, nu în sensul creat de savanți, ci în sensul pe care politicienii îl presupun că o au. Jurnalistul subliniază că această abordare plasează întreaga greutate în zona sordidului și a manevrelor de culise. Pentru Dan Andronic, această atitudine este o manifestare a aroganței politice, care ar putea fi sancționată fie prin absența de la vot, așa cum s-a întâmplat vizibil în diaspora, fie prin votul surpriză.

Jurnalistul a făcut o analiză și asupra liberalilor.

PNL are nevoie de o revigorare doctrinară, de un discurs asumat pro-România, de revenirea la bazele politice care l-au făcut imbatabil în România interbelică. Nu mai au o dinastie a familiei Brătianu la conducere, dar au șansa unui loc gol în zona mândriei naționale. USR, AUR, Șoșoacă nu sunt decât niște clovni triști ai acestei scene politice, nu au fibra unui discurs care să te facă să te simți reprezentat în mod real”, a notat jurnalistul.

„Și acum ajungem la liberali. Performanță bună, dar sub așteptările (reale) din Modrogan. Pot spune că au depășit previziunile sondajelor, dar… Au pierdut câteva zone importante, fiefuri grele, în special președinții de consilii județene, ceea ce îi leagă și mai mult de PSD. Câștigurile nu sunt pe măsura pierderilor (reale).

În opinia lui Dan Andronic, PNL are un potențial real, însă trebuie să-și manifeste dorința de a-l exploata. Nicolae Ciucă necesită susținători care să-i încurajeze o abordare mai hotărâtă a realității. Deși nu este un politician abil precum Klaus Iohannis, un tip caracterizat de calmul forței, nu ar trebui să aspire să devină asemenea lui. Jurnalistul a explicat că este esențial ca liderul PNL să rămână autentic.

„PNL are potențial. Are, numai că trebuie să și vrea… Nicolae Ciucă are nevoie de oameni care să-i insufle mult mai mult curaj în abordarea abruptă a realității. Nu este politician abil precum Klaus Iohannis, tip La Force Tranquille, nu ar trebui să-și dorească să devină. Trebuie să rămână ceea ce este, un adevărat comandant. Care nu oferă surpriza, ci predictibilitatea și siguranța. Asta dacă vrea să aibă o șansă în alegerile prezidențiale”, a spus acesta.