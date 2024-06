Rareș Bogdan a subliniat că PNL este un partid responsabil, iar liderul Nicolae Ciucă este un om extrem de serios, echilibrat și rațional, care nu aruncă țara în haos pentru calcule politice meschine. El a afirmat că PNL a luptat pentru stabilitatea României și pentru absorbția a peste 90% din fondurile europene disponibile.

Rareș Bogdan a adăugat că PNL nu va lua decizii bazate doar pe calcule electorale și că nu va contribui la crearea dezechilibrului și haosului în țară. Astfel, a fost clarificată poziția PNL privind guvernarea: partidul nu va părăsi corabia guvernării și va analiza fiecare situație în parte, atât acolo unde a pierdut, cât și acolo unde a câștigat, în următoarele zile, alături de liderii din țară.

„PNL este un partid responsabil, iar liderul Nicolae Ciucă este un om extrem de serios, extrem de echilibrat, raţional, un om care nu aruncă pentru calcule politice meschine ţara în haos. Am luptat pentru ca România să rămână stabilă, ca România să ajungă la absorbţie de bani europeni de peste 90 %. (…) N-o să facem doar din nişte calcule meschine, cu caracter electoral, în momentul ăsta dezechilibru şi haos în România. Deci PNL nu pleacă de la guvernare, ca să fie extrem de clar acest lucru pentru toată lumea. PNL nu părăseşte corabia guvernării şi PNL va analiza, în următoarele zile, alături de liderii noştri din ţară, fiecare situaţie în parte, şi acolo unde am pierdut, şi acolo unde am câştigat”, a declarat Rareș Bogdan.