Dacian Cioloş este extrem de supărat că după nici 24 de ore Florin Cîţu nu a oferit o explicaţie coerentă cu privire la motivul revocării lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătăţii. El a susținut că nu a fost lămurit nici în discuţia telefonică pe care a avut-o cu prim-ministrul.

„La niciun punct din protocol nostru nu este trecut că dacă într-o seară se enervează premierul poate să revoce pe oricine doreşte el pentru că îi permite Constituţia. Cum ar fi dacă parlamentarii noştri s-ar apuca să voteze în Parlament proiectele de lege care vin de la Guvern invers decât cum am stabilit în Coaliţie? Nu de alta, dar ar fi tot constituţional”, a adăugat acesta.

„După mai bine de 24 de ore, Florin Cîţu nu a oferit o explicaţie coerentă despre motivului pentru care l-a revocat pe Vlad Voiculescu, deşi, între timp, am avut chiar şi o convorbire telefonică cu el. Nici în această discuţie directă nu a reuşit să îşi explice gestul şi motivele reale pentru care a luat acea decizie. Am urmărit şi ieşirile publice ale premierului. Pe de o parte, fuge de această întrebare, pe de altă parte se străduieşte să arate că lucrurile sunt sub control”, a comentat Cioloș.

Ce aștepta Cioloș de la Cîțu

El a spus că ceea ce se aștepta de la Florin Cîţu era un comportament transparent şi onest.

“Să ne informeze despre intenţiile sale, să ne comunice nemulţumirile şi să evalueze activitatea miniştrilor din cabinetul său, indiferent de culoarea lor politică. Un prim-ministru nu face evaluări ale miniştrilor noaptea în somn şi dimineaţa îi demite fără să le comunice nici lor – o chestiune de minimă decenţă profesională – şi nici partenerilor de coaliţie care i-au încredinţat un mandat în fruntea Guvernului”, a scris Dacian Cioloş joi pe Facebook.

El a susținut că modul în care a decis Cîţu revocarea lui Voiculescu destructurează încrederea în interiorul unei coaliţii politice.

„Supărările personale şi strategiile de imagine nu ţin loc de obiectivitatea unei evaluări. Decizii luate în acest fel destructurează exact acel element esenţial într-o coaliţie politică: încrederea. Am observat că premierul continuă să invoce o prerogativă constituţională prin care are acest drept. Da, îl are şi nu îl contestăm. Dar suntem într-o coaliţie în care am stabilit câteva reguli elementare de colaborare. La niciun punct din protocol nostru nu este trecut că dacă într-o seară se enervează premierul poate să revoce pe oricine doreşte el pentru că îi permite Constituţia. Cum ar fi dacă parlamentarii noştri s-ar apuca să voteze în Parlament proiectele de lege care vin de la Guvern invers decât cum am stabilit în Coaliţie? Nu de alta, dar ar fi tot constituţional”, a completat Cioloş.

Liderul PLUS a mai explicat că a intrat „în această Coaliţie pentru a duce la capăt reformele pentru care ne-am angajat în faţa oamenilor”.

„Pentru asta cerem câteva lucruri legitime: predictibilitate şi seriozitate la vârful Guvernului şi, mai ales, un premier cu care să putem lucra cu încredere şi deschidere”, a conchis Cioloş.

Premierul Florin Cîţu a afirmat că la şedinţa coaliţiei de luni toţi preşedinţii de partide au fost de acord că nu vor contesta atribuţiile constituţionale ale prim-ministrului, atunci când vine vorba de evaluarea, propunerea şi decizia revocării unui ministru.

Sursa foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei