Premierul Florin Cîţu a anunţat că şi-a delegat majoritatea atribuţiile de ministru interimar al Sănătăţii către secretarul de stat Andrei Baciu.

„Am delegat majoritatea atribuţiilor către secretarul de stat Andrei Baciu. A fost la şedinţa de Guvern pentru că i-am delegat aceste atribuţii”, a explicat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de joi a Executivului.

Întrebat dacă a discutat cu Dan Barna şi dacă există un termen până la care USR-PLUS trebuie să propună un nou ministru al Sănătăţii, Cîţu a răspuns: „Eu v-am anunţat aseară că în propunerea iniţială am propus preşedintelui ca interimatul să fie preluat de domnul Barna. În urma refuzului său, mi-am asumat acest interimat pentru că tocmai trecem printr-o perioadă dificilă. Mă voi implica puţin mai mult pentru că trebuie să fiu atent ce semnez în perioada aceasta”.

Prim-ministrul a preluat miercuri interimatul la ministerul Sănătății, după ce l-a revocat din funcţie pe Vlad Voiculescu, iar vicepremierul Dan Barna, căruia îi propuse interimatul, a refuzat să preia poziţia.

Florin Cîţu, surprins de abordare

Premierul Florin Cîţu a afirmat că la şedinţa coaliţiei de luni toţi preşedinţii de partide au fost de acord că nu vor contesta atribuţiile constituţionale ale prim-ministrului, atunci când vine vorba de evaluarea, propunerea şi decizia revocării unui ministru.

„Mă surprinde puţin abordarea. În şedinţa de coaliţie de luni a fost foarte clar din punctul meu de vedere, s-au discutat atribuţiile constituţionale ale premierului. Aceste atribuţii sunt de a evalua şi de a propune, atunci când decide, revocarea, înlocuirea unui ministru. Nu am făcut decât să îmi exercit atribuţiile constituţionale şi în acea şedinţă toţi preşedinţii de partid au fost de acord că acestea sunt atribuţiile premierului şi nu vor contesta niciodată sau nu vor pune sub semnul întrebării atribuţiile constituţionale ale premierului. Aceasta a fost concluzia de luni, cu aceea am plecat în acea zi”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat joi despre reproşul lui Dan Barna că nu a fost consultat în legătură cu revocarea lui Vlad Voiculescu şi ar fi fost pus în faţa faptului împlinit.

Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, a declarat miercuri că revocarea lui Vlad Voiculescu, că este o decizie unilaterală şi imatură politic, care ridică semne de întrebare asupra capacităţii premierului de a conduce România într-o perioadă delicată. El a precizat că premierul Florin Cîţu nu mai are susţinerea USR PLUS.