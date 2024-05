Fostul premier Victor Ponta a comentat duminică seară la România TV, subiectele de interes public din societatea românească. Una dintre temele discutate a fost starea de sănătate a marelui actor Florin Piersic, un subiect asupra căruia s-a concentrat atenția opiniei publice în ultima perioadă. Ponta s-a arătat îngrijorat cu privire la situația prin care a trecut Florin Piersic, care a fost transferat prin trei spitale diferite. Fostul premier consideră că acest lucru reflectă o mare problemă a sistemului de sănătate din România. El a subliniat că astfel de situații pot alimenta neîncrederea românilor în sistemul medical.

”In primul rând, ca toți romanii, îl iubesc si îl admiră. Este un om la o vârstă înaintată, nu cred ca e ușor pentru medici. Mulți au comentat că dacă nu te cheamă Florin Piersic, ești un om obișnuit, daca nu ai pe cine sa suni, ce faci? Asta e greșit in Romania, la sistemul administrativ in general. Sunt de 3 ori mai mulți bani in sănătate, medicii sunt bine plătiți, ceea ce e bine. Si totuși parca sistemul e mai bulibășit decât înainte, pare ca daca nu dai telefoane, daca nu se agita presa, nu ai nicio șansă.

Unde ești dus daca se întâmplă ceva, cine se ocupa de tine? Clujul e un centru medical mare. Si asta e nedrept. La o problema medicala mai grava, daca nu ești lângă Bucureşti, Cluj, Iasi, nu ai nicio șansă. Cum sa zici ca la Cluj nu se poate si la Bucureşti se poate. In 2016, Vlad Voiculescu, care nici nu e medic, a ajuns in Romania cu un scop. A ras tot ce înseamnă medic de prestigiu, le-a făcut dosare la toți, chiar daca au fost majoritatea achitați, dar a băgat frica asta sa tacă toți in fata big pharma. Iei asta, ca asta ti se spune.

Mi s-a întâmplat si mie sa mă întrebe oameni, îl știi pe profesorul X, suna si tu pentru nu știu ce. Dar de ce trebuie sa meargă la profesorul X neapărat? Pentru ca e o foarte mare lipsa de încredere. Iar cazul lui Florin Piersic nu e o întâmplare deloc fericita pentru ideea asta. Ar trebui sa nu trebuiască sa suni pe nimeni, sa te duci la spital cu cardul de sănătate si sa iți rezolvi problema”, a spus Victor Ponta, la România TV.