Controversatul realizator de emisiuni de sport, Radu Banciu, a fost înștiințat de conducerea postului PrimaSport că nu va mai face una dintre emisiuni. Chiar Banciu a făcut anunțul și a explicat ce s-a întâmplat.

Afirmațiile prezentatorului au fost considerate de multe ori jignitoare și chiar deplasate. Deseori, CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Disccriminării) a intervenit după declarațiile lui Banciu făcute live.

Radu Banciu a fost anunțat că emisiunea Notele lui Banciu, pe care o realiza alături de Vlad Măcicășan și Anita van Belzen a fost anulată.

Anunțul a fost făcut chiar de ziarist. El a menționat că a fost înștiințat personal de acest lucru. Mai mult de atât, deși trebuia să realizeze o ultimă ediție, a preferat să nu o mai facă.

„Am o informație oficială: nu se mai fac Notele. Astăzi s-a tranșat definitiv. Eu și cu Vlad am fost rugați să mai facem o emisiune în această zi de miercuri, dar până la urmă, discutând cu conducerea, am ajuns la concluzia că nu mai are niciun sens.

S-a încheiat, este oficial. Această emisiune de note nu se mai putea desfășura și s-a pecetluit, Vlad mi-a dat telefon și m-a asigurat că este jucată. Anita este istorie”, a spus Banciu.