Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a subliniat că, deși din punct de vedere politic liberalii și PSD sunt separați, nu este posibilă înlăturarea miniștrilor din guvern fără a genera o criză gravă.

Sâmbătă, în cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV, Rareș Bogdan a fost întrebat dacă a apreciat colaborarea cu PSD în ultimii trei ani.

Acestuia i s-a adresat întrebarea dacă PNL intenționează să rupă alianța cu PSD chiar înainte de finalul mandatului.

Am desemnat un singur om din conducerea executivă de cinci persoane pentru a reuşi să păstreze strict legătura tehnică la nivelul eşaloanelor 2-3 şi la nivelul specialiştilor departamentelor noastre cu cei din PSD, pentru buna guvernare. Aşa cum am luat decizie extrem de clară. Nu mai vrem niciun fel de colaborare cu Partidul Social Democrat, dar azi, înainte cu două luni de alegeri, să scoţi miniştrii de la guvernare e o situaţie care duce la o criză majoră, pentru că, de asemenea, Marcel Ciolacu a anunţat că dacă noi ieşim de la guvernare, imediat îşi va depune mandatul, asta înseamnă o criză pentru România”, a explicat prim-vicepreşedintele PNL.

Rareș Bogdan a afirmat că liberalii își susțin inițiativele legislative pe cont propriu în Parlament, fără a mai colabora cu social-democrații.

”Nu colaborăm cu ei, îi torpilăm şi ne promovăm toate măsurile noastre în Parlament, blocăm măsurile lor, am anunţat exact care sunt interesele pentru Partidul Naţional Liberal, care sunt interesele românilor, continuăm negocierile la Bruxelles, unde situaţia nu este cea mai roz pentru România, după cum ştiţi cunosc destul de bine ce se întâmplă acolo, iar tranşa trei este în continuare blocată din cauza plafonului pe care noi nu vrem să-l aplicăm. Deci nu vom scădea plafonul de la 500.000 la 80.000 de euro aşa cum e trecut în PNRR şi ar fi o condiţionalitate, adică preferăm chiar blocarea acelei sume din interiorul tranşei de 2,6 miliarde. E vorba de blocarea a 500 de milioane în cazul în care nu aplicăm acea măsură de reducere a pragului la micro-întreprinderi. Noi considerăm că deja l-am redus de la 1 milion la 500 de mii, că am introdus acele măsuri de la 1 la 3%, am introdus chestiunea cu C.A.S.S., a angajat un plus şi nu putem să punem presiune tot pe mediul privat”, a mai declarat Rareş Bogdan.