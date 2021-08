Co-preşedintele USR PLUS Dacian Cioloş este dezamăgit de modul în care funcționează coaliția de guvernare. Mai exact acesta consideră că nu s-au schimbat suficiente lucruri de când formaţiunea pe care o conduce este la guvernare.

În acest context, el a subliniat faptul că după ce trec alegerile interne din partide, nu mai este niciun motiv pentru a tărăgăna reformele, menționând că USR PLUS. nu se va mulțu mi cu ”mărunțișuri și firimituri”.

Totodată, el a mai subliniat faptul că există mai multe obiective care trebuie livrate, acesta fiind și scopul USR PLUS pentru care a decis să rămână și să intre în coaliție.

Precizările acestuia vin în contextul în care în acest weekend, Cioloș a fost întrebat de un cetățean ce s-a schimbat în bine pentru români de când această coaliţie este la guvernare.

USR-PLUS nu se mulțumețte cu mărunțișuri

“Deocamdată nu s-a schimbat suficient, suntem într-o coaliţie de trei partide, partidul care vorbeşte cel mai mult de reforme şi insistă pe ele e deocamdată USR PLUS. După ce trec aceste alegeri interne şi congrese, e clar că nu mai avem în niciun motiv să mai tărăgănăm, însă un lucru e clar, USR PLUS nu o să se mulţumească cu firimituri, nu o să se mulţumească cu mărunţişuri în această coaliţie, sunt câteva obiective pe care trebuie să livrăm şi cu gândul acesta am intrat şi rămânem în coaliţie”, a explicat Cioloş.

El a făcut referire și la marea nemulțumire a USR PLUS privind desființarea SIIJ, care în opinia sa este un pilon estențial pentru reforma statului.

„Trebuie să recunoaştem că prezenţa noastră în coaliţie e legată puternic de capacitatea noastră de a livra pe desfiinţarea SIIJ şi legile justiţiei, pentru că e un pilon esenţial pentru reforma statului, de depolitizare şi profesionalizarea administraţiei publice. Faptul că am acceptat să politizăm prefecţii, nu înseamnă că asta e reforma pe care am propus-o”, a mai adăugat Dacian Cioloș.