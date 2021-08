USR-PLUS nu va ieși de la guvernare. Dacian Cioloș a spus-o clar: O să muriţi cu noi de gât aceia care rezistaţi la reforme

Sâmbătă, Dacian Cioloș a venit cu un mesaj dur pentru cei care se opun reformelor pe care actuala Guvernare le are în plan, subliniind că este momentul să se pună capăt ideii de tabere și de facțiuni interne.

Acesta a mai spus că este important să se renunțe la excluderi și la sancțiunile împotriva celor care nu sunt de acord cu anumite reforme, subliniind că ”trebuie să învățăm să ne ascultăm unii pe ceilalți”.

“Şi pentru asta cred că trebuie să încetăm cu excluderile şi cu sancţiunile care sunt îndreptate împotriva celor care contestă şi să învăţăm să ne ascultăm unii pe ceilalţi. Ca să fim un partid mare, trebuie să îi respectăm pe cei învinşi şi să îi susţinem pe cei învingători să poată să îşi ducă mandatul la bun sfârşit. Împreună putem face un partid mare şi puternic dacă înţelegem că alegerile interne nu sunt o competiţie pe viaţă şi pe moarte, ci sunt doar o etapă care are ca scop să crească partidul”, a explicat co-preşedintele USR – PLUS.

Dacian Cioloș a spus clar că USR-PLUS nu va ieși de la guvernare, subliniind că partidul pe are îl conduce este dator să facă tot ce îi stă în putință pentru a îndeplini promisiunile care au dus partidul în coliția actuală.

“Suntem datori să facem tot ce ne stă în putinţă ca să ne îndeplinim promisiunile care ne-au dus în această coaliţie şi pentru asta trebuie să înlăturăm definitiv ipoteza pe care încearcă să o acrediteze unii şi anume că suntem acel copil răzgâiat care ştie doar să se certe, ştie doar să critice şi care nu are maturitatea să facă lucruri. Deci, nu ieşim de la guvernare, o să muriţi cu noi de gât aceia care rezistaţi la reforme pentru că e momentul ca România să fie reformată. Suntem parteneri în coaliţie, dar acest parteneriat nu a fost făcut doar ca o înţelegere pentru a împărţi posturi, ci am acceptat acest parteneriat ca să schimbăm România şi asta va fi USR PLUS în coaliţia de guvernare”, a mai declarat Dacian Cioloş.