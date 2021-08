Florin Jianu, preşedintele Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi fost ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, este de părere că iniţiativă USR PLUS “Zero taxe pe salariul minim”, cu toate că pare avantajoasă pentru toţi românii, este de fapt “un măr otrăvit”.

“Individual ar părea avantajoasă pentru fiecare dintre noi, dar (…) ne-ar prăbuşi cu totul ca ţară”

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Florin Jianu arată că pierderile pe care statul român le-ar suferi dacă această măsură ar deveni realitate ar fi enorme.

“Haideti sa va explic cum e cu initiativa asta ,ZERO TAXE PE SALARIUL MINIM’, care individual ar parea avantajoasa pentru fiecare dintre noi, dar care de fapt ar fi un mar otravit si ne-ar prabusi cu totul ca tara:

– sunt 1,3 milioane de angajati care vor plati 0 lei contributii

– restul de 4,5 milioane de angajati vor plati taxe cam pentru 3500 lei (5800 cat e salariul mediu brut in Ro – 2300 cat e salariul minim)

Deci statul roman va pierde cam asa:

– 1,3 milioane x 900 lei (nivel aprox taxe pe sal min)/ luna : 5 (sa facem in euro sa fie mai usor de inteles) x 12 luni = aprox 2,8 miliarde EURO

– 4,5 milioane x 900 lei/ luna :5 x 12 = 9,72 miliarde EURO

“Statul pierde cam cât bugetele Sănătăţii şi Educaţiei la un loc pe un an de zile”

Deci un total de 12,6 miliarde euro sau aproximativ 63 miliarde lei pe care statul roman nu ii va mai incasa din taxe si impozite, adica aproximativ 20% din cat incaseaza in acest moment (322,5 miliarde incasari la buget in 2020), adaugand aproximativ 5% in plus la deficitul din PIB (1.053 miliarde lei in 2020).

Sau pe intelesul tuturor statul pierde cam cat bugetele sanatatii si educatiei la un loc pe un an de zile.

E o masura care pur si simplu nu se poate aplica si care nu este numai total neserioasa dar si profund toxica pentru intreaga functionare a statului roman, aruncand in aer tot echilibrul si toata tara.

Solutii de marire a salariilor?! Gasim o multime, mult mai inteligente si realiste, dar sa nu uitam ca aceasta discutie de fapt vrea sa mute atentia de la scumpirile din energie si gaz care ne vor impacta pe toti, catre invrajbirea societatii si discutii sterile pe solutii nerealiste!!!

Apropos, ce a facut statul roman sa opreasca scumpirile din energie in conditiile in care 80% din capacitatile de productie energetica sunt detinute chiar de statul roman?!

P.S. Calculele sunt aproximative si neoficiale dar ar fi util sa vedem cu totii analiza de impact realizata si asumata oficial de Ministerul de Finante.”

