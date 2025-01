România, la un pas de junk! Profesorul universitar Cristian Păun și fostul bancher Radu Georgescu afirmă că țara este aproape de colaps, ajungând într-o situație similară cu cea a Greciei de acum zece ani.

Profesorul universitar Cristian Păun atrage atenția asupra unei situații grave în care se află România.

Potrivit acestuia, „S&P a confirmat perspectiva de scădere a rating-ului României de la BBB- la BB sau chiar B, apropiindu-ne vertiginos de ultima treaptă înainte de „junk”. Perspectiva negativă confirmă poza momentului, una deloc favorabilă nouă. Următoarea evaluare este în aprilie”.

„România accelerează și turează toate motoarele spre „izolaționism” și „suveranism”. Izgonirea străinilor de pe meleagurile astea se întâmplă de ani buni și se desăvârșește zilele astea, sub ochii noștri.

Economistul a afirmat că înrăutățirea rating-ului și apropierea tot mai mare a României de țările „bananiere” înseamnă, pentru cetățeanul de rând, suveranist și iubitor de țară, următoarele:

Cristian Păun a explicat că diferențele economice dintre țările „bananiere” (suveraniste, naționaliste, conduse de tirani care se prezintă ca iubitori de popor și glie) sunt evidente, economiile lor disfuncționale fiind cufundate în întuneric și la ani lumină față de lumea civilizată și dezvoltată.

El a conchis că ar fi de râs, dacă nu de plâns, să vezi politicienii de la noi cum promit că vom ajunge curând în clubul OCDE, în condițiile în care majoritatea acestora au o clasă de risc A, în timp ce România este „cel mai probabil și foarte curând” considerată nefrecventabilă, adică „junk”.

Radu Georgescu, un cunoscut analist economic, a comentat, la rândul său, o nouă contraperformanță a României, care ne apropie tot mai mult de marginea prăpastiei. Într-o postare pe Facebook, el a subliniat că țara se află într-o situație complicată din cauza politicilor economice greșite adoptate.

Analistul economic a dat câteva exemple concrete din viața de zi.

„Dacă vrei să te căsătorești cu un tip, trebuie să te uiți la dobânda pe care o plătește la credite. Dacă plătește o dobânda mică înseamnă că este OK din punct de vedere financiar. Dacă nu poate să ia un credit sau plătește dobânzi mari la credite, înseamnă că nu este OK din punct de vedere financiar. Același lucru este valabil și pentru țări. România plătește la credite o dobândă de 8% an. Germania plătește o dobândă de 2,5%, Croația 3%, Bulgaria 4%”, a explicat el.