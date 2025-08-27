Curs valutar BNR, 27 august 2025. LEUL se depreciază în fața monedei EURO, potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR), astfel că:

Un EURO se tranzacționează cu 5.0629 lei, fiind în creștere cu 0.0077.

Un dolar american se tranzacționează cu 4.3681 lei, fiind în creștere cu 0.0244 față de ziua anterioară.

Francul elvețian este cotat la 5.3137 lei, fiind în creștere cu 0.0232 față de ziua precedentă.

Lira sterlină este cotată la 5.8714 lei, fiind în creștere cu 0.0181 față de ziua anterioară.

Un gram de aur costă 474.4798 lei, fiind în creștere cu 3.7064 față de ziua precedentă.

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, totodată valorile indicelui ROBOR, care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei, astfel că:

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, stagnează la 6.6% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la trei luni în perioada 1 iunie 2025 – 27 august 2025:

valoare maxima: 7.15 % (2 iunie 2025);

valoare minima: 6.6 % (26 august 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.84 %.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, stagnează la 6.74% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la șase luni în perioada 1 iunie 2025 – 12 august 2025:

valoare maxima: 7.23 % (2 iunie 2025);

valoare minima: 6.74 % (19 august 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.95 %.

Indicele ROBOR la 12 luni stagnează la 6.9% pe an de câteva zile. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la 12 luni în perioada 1 iunie 2025 – 12 august 2025:

valoare maxima: 7.34 % (2 iunie 2025);

valoare minima: 6.89 % (6 august 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 7.09 %.

IRCC înseamnă indicele de referință pentru creditele consumatorilor. Avem doua siuații: indice trimestrial și indice zilnic.

IRCC zilnic al pieței monetare interbancare se calculează zilnic și reprezintă media ponderată (cu volumele tranzacțiilor) a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.

IRCC trimestrial se calculează la finalul fiecărui trimestru. IRCC trimestrial se stabilește drept media aritmetică a valorilor IRCC zilnice comunicate pentru trimestrul anterior (se iau in considerare toate zilele lucrătoare din trimestru), urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

Valoarea curentă IRCC 2025T1 este de 5.55%. De la 1 octombrie 2025, IRCC 2025T2 va crește, urmând să aibă valoarea 6.04%.