Una dintre acestea este EcoTech, o companie care are o cifră de afaceri de 1,5 milioane de euro și este în plină creștere. Ca idee, pentru că avea dezinfectanți de bună calitate, au rupt vânzările în pandemie.

Șutul care te propulsează înainte

Zicala care spune, cam frust, că un șut în fund înseamnă un pas înainte este, din păcate, foarte valabilă și în cazul multor oameni de afaceri români. Cristian Trandafir n-ar fi astăzi cunoscut pe piață, dacă nu ar fi fost împins să își facă propria afacere.

”M-am enervat foarte tare cu un furnizor din Italia căruia i-am promovat produsele în România vreo 7 ani. Am făcut de toate pentru ei, inclusiv demersuri ca să protejez brandul pe care îl vindeam. Într-o zi, m-am dus să mai cer un 2% discount pentru că aveam probleme cu concurența în piață și mi-a răspuns că nu se poate. M-a enervat foarte tare, i-am trimis toate produsele înapoi și i-am zis că gata, mă apuc eu să îmi fac produsele mele”, declară Cristian Trandafir pentru Capital.

Tot patronul de azi recunoaște că produsele italianului pe care le vindea cel mai bine n-a reușit să le facă la aceeași calitate în România. Dar a câștigat multă și bună experiență și a înființat EcoTech în 2011…

Omul providențial

Cristian Trandafir recunoaște că nu ar fi reușit niciodată în zona chimiei dacă nu l-ar fi întâlnit, printr-o conjunctură fericită, pe profesorul universitar Corneliu Cincu. Aici, trebuie să spunem că profesorul Cincu este doctor inginer din 1975 și predă la Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din Bucureşti. De asemenea, el este și autor a 18 brevete de invenţie în domeniul polimerilor. În plus, profesorul Cincu a fost entuziasmat de propunerea lui Trandafir ca să se implice în crearea de produse cât se poate de vandabile.

Și de atunci, problemele au dispărut. Chimicalele se aliniau ușor, producția funcționa lin, dar și afacerea a prins o altă dimensiune. ”Din 2011, până în 2018, nu ne-am axat foarte tare pe partea de vânzări, dar am făcut produse. Evident că am vândut produsele noastre, ca să crestem, să ne dezvoltăm, dar nu a fost prioritar. Dar, atenție, produse înseamnă: oportunități de piață studiate, împreună cu partea stiințifică pe care o făcea domnul profesor în laborator, împreună cu designeri, am făcut ambalaje, etichete, cataloage, până în 2018 când am zis stop”, spune Cristian Trandafir.

Peste 200 de produse

Și uite așa, în 2018, EcoTch avea peste 200 de produse din toate domeniile posibile: instalații, dezinfectanți, detergenți, tratarea apei, și multe altele.

”Taman când am hotărât să ne axăm prioritar pe vânzări, căci partea de cercetare si producție era pusă la punct, a venit pandemia. Dar, senzațional, în pandemie am făcut cea mai mare cifră de afaceri. Am vândut dezinfectanți în România, am făcut și export cu dezinfectanți. Anul următor, în schimb, a fost foarte prost, pentru că a însemnat lipsă de materii prime, lucru care se întâmplă și acum, dar cred că o să ne recuperăm foarte bine”, mărturisește omul de afaceri.

Răutățile pieței

Cristian Trandafir spune că, la început, prin 2011, s-a orientat către piața produselor chimice pentru că în această zonă circulă foarte mulți bani. Apoi, lucrurile au început să se lege, mai ales datorită profesorului Cincu.

”Tot ce înseamnă viață înseamnă chimie, în spatele a orice e o formulă chimică, acesta a fost primul argument după ce am văzut afacerea în mare. Al doilea argument este cel că l-am avut pe domnul profesor și am avut pe cine să mă bazez. Dacă eram singur nu stiu dacă aș fi reușit în afacerea asta…”, ne mai spune Trandafir.

Totuși, oare marii distribuitori de dezinfectante, care au văzut o uriașă oportunitate în pandemie, faptul că o firmă mică, și 100% românească, le-a mușcat puternic din piață, n-au reacționat defel?

”De regulă, marile companii nici nu ne văd, doar în situații excepționale, cum a fost în timpul pandemiei, pentru că aveam la dezinfectanți o poziție foarte bună în Google, au trimis cei de la multinaționale peste noi tot felul de controale, că îi încurcam, bineînțeles. Noi facem dezinfectanți de foarte bună calitate, lucrăm cu furnizori de materii prime consacrați, cu care nu sunt mulți în contact, și ne-am descurcat bine”, ne-a mărturisit Cristian Trandafir.

Cum te alungă statul din propria țară

De la lansarea firmei și până în această primăvară, cei de la EcoTech nu au apelat la banii băncilor.

”Am început cu zero lei. Noi, în dezvoltarea noastră, ne-am bazat exclusiv pe credit furnizor, credit de la bancă nici nu am avut decât acum, recent, când am luat niște bani căci mă asteptam ca după pandemie să înceapă vremuri mai grele. Dar, eforturile sunt considerabile din punct de vedere uman, din partea domnului profesor, partea stiințifică partea de cercetare, din partea mea – studii de piață, studii de furnizori, de ambalaje, de clienți, de cerințe ale pieței…aici sunt eforturi pe care e greu să le contorizezi”, afirmă omul de afaceri. Dar asta nu a împiedica mica firmă să facă, anul trecut o cifră de afaceri de 1,5 milioane de euro și anul acesta să țintească pragul de 2 milioane.

Cât despre vânzări, în mod absolut paradoxal, EcoTech nu vinde extraordinar prin online. ”În clipa asta, pentru noi, comerțul online înseamnă numai eMag.ro, și nu pot să-l consider vreo realizare a noastră directă. Pentru EcoTech, cele mai importante sunt vânzările directe”, spune Trandafir.

L-am mai întrebat pe omul de afaceri și dacă are în vedere vreo extindere, iar răspunsul a fost absolut uimitor: ”Da, avem în vedere să plecăm din România într-o altă țară care ne oferă condiții de producție mai bune, costuri de manoperă mai mici, costuri de energie mai mici, dar cu posibilitate de aprovizionare cu materie primă aici”.

”În România o să ținem doar o producție ce presupune utilizare unor materii prime foarte sofisticate si cu aplicații deosebite. Mutarea noastră într-o altă țară ne dă posibilități mai mari de dezvoltare în ideea în care o să vindem acolo produse foarte competitive făcute cu know how-ul nostru, cu supravegherea calității pe care o vom controla evident, tot noi. Mă gândesc că asta ne va aduce o mărire de la 1 la 10 a cifrei de afaceri având în vedere că de acum în colo activitate mea o să fie preponderent de vânzări și de crearea unei alte imagini a firmei”, ne-a precizat Cristian Trandafir.

”Antigelul, cred că suntem printre cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare producător de antigel din România, soluția de desfundat țevi – Dizol si în ultima vreme țevile pentru încălzire în pardoseală”, ne-a mai spus afaceristul despre cele ami vândute produse ale EcoTech.

„Poate că domeniul acesta chimic nu este foarte atractiv pentru public, însă să ne amintim că și aroma plăcută a parfumurilor apare tot ca urmare a unor reacții chimice, iar aici mă refer nu numai la parfumurile pentru corp, ci și la cele utilizate la fabricarea produselor profesionale pentru igienă și curățenie. Ecotech are o gama foarte mare de astfel de produse, fabricate cu cea mai mare atenție, după o îndelungă cercetare în laboratorul nostru chimic”, Prof univ Corneliu Cincu