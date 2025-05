Traian Băsescu crede că Nicușor Dan îl poate învinge pe George Simion

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a anunțat strategia cu care Nicușor Dan (candidat independent) îl poate învinge pe George Simion (candidatul AUR) în turul doi.

Chiar dacă nici măcar nu se cunosc încă rezultatele turului unu, Traian Băsescu face un pronostic pentru turul doi. Fostul președinte al României este convins că primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, va intra în turul doi, alături de candidatul AUR.

În opinia sa, George Simion va fi greu de învins, însă crede că Nicușor Dan ar putea câștiga alegerile prezidențiale dacă se unește cu liberalii și cu social-democrații.

„Să se ducă la liberali, să vorbească cu ei. Să se ducă la PSD să vorbească cu ei.”

„Vedeți filmul din 2009. Eu am scris un mesaj zilele trecute pe Facebook în care spuneam că diaspora va da președintele. Se va întâmpla. Nicușor Dan în turul 2. Am și eu experiență politică. Dacă nu aveam propriile analize, la cum arată lucrurile, dacă EXIT-POLL-urile sunt corecte, Nicușor Dan este în turul 2 cu Simion, iar Simion nu are 35%. Nu mă pricep la Antonescu. Vă pot spune că niciun candidat susținut de Antena din 2000 încoace nu câștigă. Ponta a avut curaj. Rămâne să vedem dacă Simion va mai merge pe ideea de imitație a lui Georgescu. E foarte greu de bătut. Să nu mergeți pe ideea că l-ar fi bătut Antonescu. El pierdea toate voturile PSD în turul 2. Ponta avea mai multe șanse decât Crin”, a declarat fostul președinte al României.

Alegeri prezidențiale 2025, turul unu. REZULTATE PARȚIALE

George Simion, candidatul AUR, se află pe primul loc în urma alegerilor prezidenţiale de duminică, după centralizarea a 20,7% din procesele verbale, obţinând 43,95% din voturi.

După centralizarea a 4164 de procese verbale, Crin Antonescu are 25,08% din voturi, Victor Ponta are 14,33% din voturi, iar Nicuşor Dan are 11,86% din voturi.

Cât despre rezultatele parțiale oficiale din diaspora, la ora 22:00, după numărarea a 10,98 % dintre voturi, clasamentul candidaților, în funcție de numărul de voturi, arată astfel:

George Simion – 41,70%

Nicușor Dan – 38,80%

Crin Antonescu – 10,66%

Victor Ponta – 3,51%

Elena Lasconi – 3,44%.

Alegeri Prezidențiale 2025, turul unu. Prezența la vot finală

PREZENȚA LA VOT. Alegeri Prezidențiale 2025, turul unu. Conform Biroului Electoral Central (BEC), până la ora 21:00, şi-au exprimat opţiunea, prin vot, pentru alegerea preşedintelui României, 47.80% din numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale.

51.54% dintre alegători au fost femei, 48.46% au fost bărbaţi.

47.35% dintre alegători provin în mediul urban, 48.37% provin în mediul rural.

Prezenţa la vot pe grupe de vârstă a fost:

7.72% – alegători cu vârsta între 18 ani – 24 de ani;

12.00% – alegători cu vârsta între 25 de ani – 34 de ani;

17.44% – alegători cu vârsta între 35 de ani – 44 de ani;

38.93% – alegători cu vârsta între 45 de ani – 64 de ani;

23.91% – alegători cu vârsta peste 65 de ani.

O prezenţă mai ridicată la vot s-a înregistrat în judeţele:

ILFOV – 68.12%;

GIURGIU – 59.39%;

CLUJ -55.98%;

ARGEŞ – 54.71%;

OLT – 53.17% .

Participare mai redusă la vot s-a înregistrat în judeţele:

BACĂU – 41.59%;

MARAMUREŞ – 40.72%;

COVASNA – 38.56%;

BOTOŞANI – 37.91%;

SATU MARE – 36.38%.

În municipiul Bucureşti, prezenţa la vot a fost de 50.65%, situaţia pe sectoare fiind următoarea: