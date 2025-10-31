Majoritatea companiilor țin pasul cu schimbările de pe piață și cu preferințele angajaților ca să crească nivelul de retenție. O schimbare importantă este și la nivelul beneficiilor extrasalariale, care trebuie să fie flexibile, adaptate fiecărui angajat și să îi ofere acces la anumite servicii sau experiențe pe care și le dorește.

Care sunt bonusurile clasice oferite de angajatori? Bonusurile în bani sunt cea mai simplă metodă de recompensare. Deși sunt mereu binevenite, acestea își pierd rapid impactul emoțional. Un gift card sau un card cadou, în schimb, transmite un mesaj de apreciere personală și le oferă angajaților libertatea de alegere. În loc să primească o sumă generică angajatul tău se bucură de o experiență și poate folosi un voucher cadou într-un magazin de articole sportive, pentru un moment de răsfăț sau relaxare sau chiar pentru o experiență nouă.

Cardurile cadou online sau fizice aduc beneficii atât angajaților, cât și angajatorilor. Sunt o soluție practică și apreciată, la îndemână oricând.

Motivație și recunoaștere personală

Când oferi un gift card cadou unui angajat îți exprimi grija și recunoașterea. Spre deosebire de un bonus financiar, care se pierde printre alte cheltuieli lunare, un card cadou rămâne asociat cu un moment plăcut de răsfăț personal. Angajatul simte că este recompensat “pentru el”, nu doar pentru performanță, mai ales că un gift card cadou poate fi personalizat cu numele angajatului și un mesaj special.

Flexibilitate totală

Fie că este vorba de carduri cadou online sau fizice, acestea pot fi folosite în diverse rețele de magazine sportive, de fashion, de electronice sau pentru activități de relaxare. Mulți angajați aleg să investească într-un echipament dintr-un magazin articole sportive, legând recompensa de un stil de viață sănătos și activ.

Administrare simplă pentru angajatori

Din perspectiva administrativă, cardurile cadou sunt mult mai ușor de gestionat decât sistemele complexe de beneficii sau bonusuri. Pot fi distribuite rapid, chiar și în format digital, fără birocrație suplimentară. În plus, ele pot fi acordate pe criterii clare (performanță, vechime, aniversări, sărbători), adaptate culturii și obiectivelor fiecărei companii.

Avantaje fiscale

În România cardurile cadou pot fi acordate în anumite limite valorice fără să fie impozitate integral, fiind o opțiune fiscală avantajoasă pentru companii. Angajatorii reduc costurile și, în același timp, oferă beneficii reale angajaților.

Orice companie trebuie să investească în recunoașterea și satisfacția angajaților. Prin includerea cardurilor cadou în pachetul de beneficii, organizațiile își consolidează reputația de angajator modern, atent la nevoile echipei și adaptat trendurilor din piața muncii.

Cardurile pot fi folosite în campanii de employer branding pentru a sărbători reușitele echipei, pentru a marca momente importante (Crăciun, Paște, Ziua Companiei) sau pentru a răsplăti performanțele individuale.

Ești angajator și cauți o metodă eficientă și accesibilă prin care să îți recompensezi angajații? Cardurile cadou pot fi soluția de care ai nevoie și la care poți apela oricând pentru a-ți arăta recunoștința:

Pentru recompense lunare sau trimestriale, pentru recunoașterea performanței individuale sau de echipă

În programe de wellbeing, unde poți oferi vouchere cadou pentru magazine sportive, încurajând un stil de viață activ

În campanii de loializare internă ca să marchezi aniversări, promovări sau obiectivele atinse

Pentru sărbători și evenimente speciale sau când ai nevoie de un mod elegant de a mulțumi

Cardurile cadou au devenit un instrument esențial pentru companiile care pun accent pe motivație, retenție și satisfacția angajaților. Oferă libertate, personalizare și recunoaștere, trei ingrediente esențiale pentru o cultură organizațională sănătoasă care este atentă la nevoile angajaților și le susține pasiunile.