Se pare că Daniela Iliescu şi Culiță Sterp au fost în aceeași clasă la liceu și se cunosc de mai bine de 13 ani. Artsitul a povestit că a plăcut-o pe Daniela încă din liceu, dar nu a îndrăznit să îi mărturisească ce simțea atunci.

”Mie-mi plăcea de ea din liceu, dar ea nu știa. Adică știa, dar nu prea mă băga în seamă. Îmi plăcea rău de ea în liceu, era cea mai frumoasă din clasă și mi-era rușine să-i spun”, povestea Culiţă Sterp.

După liceu, fiecare și-a văzut de drum, Daniela a plecat în America, iar Culiță s-a lansat în muzică.

Timpul i-a adus împreună

Cei doi s-au întâlnit întâmplător după mulți ani, iar lucrurile au venit de la sine. Daniela a povestit că l-a refuzat pe Culiță Sterp, dar în final aceasta a decis să îi dea o șansă.

”La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur.

La început cred că am stat vreo săptămâna în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri”, dezvăluia Daniela.

Cei doi au participat recent și la întâlnirea de 10 ani, iar colegii au fost încântați că sunt împreună.

Cum a reacționat mama Geta după ce Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au logodit

Culiță a cerut-o în căsătorie pe Daniela Iliescu în Turcia.

„Eu știam că azi Culiță vine acasă, că se duce șoferul după el la București. Eu nu știam că s-au dus în Turcia ca să o ceară, dar în schimb sunt foarte bucuroasă și să dea Dumnezeu să fie fericiți toată viața! Să le dea multă răbdare și înțelepciune pentru că aceasta e cheia. Dacă nu avem înțelepciune unul cu celălalt și nu ne iubim sincer, nu rezolvăm absolut nimic pe pământ”, a declarat mama Geta, pentru Wowbiz.

Cum se înțelege Daniela cu familia soțului ei

„O să încep prin a vă spune că noi nu am avut niciodată o relație super apropiată și super perfectă, dacă se poate spune așa.

Cred că dacă ar fi să vă întreb acum pe voi, câți dintre voi aveți o relație perfectă nu doar cu familia partenerului, ci și cu familia voastră… cred că nu mi-ar spune nimeni și nu ar ridica nimeni mâna să spună ca da, eu nu m-am certat niciodată cu ei, nu am discutat niciodată cu ei… dar nu este cazul aici.

Ideea este că noi, în primul rând, avem program diferit, suntem diferiți prin felul nostru de a fi, eu sunt crescută într-un fel, ei sunt crescuți în alt fel, avem mentalități diferiți și poate din asta, pur si simplu, în unele aspecte, nu ne potrivim ca gândire, dar asta nu înseamnă că nu ne apreciem unii pe alții, că nu ne iubim, că nu ne vizităm și că nu ne suportăm, cum se spune prin comentarii”, a precizat Daniela Iliescu.

„Nu spune nimeni că trebuie să fii într-o relație cu partenerul tău și că trebuie să ai o relație perfectă și cu familia lui. Pentru mine este suficient felul în care mă înțeleg în relația mea și în familia mea și cred că pentru foarte multe dintre femei, se pune presiunea asta: trebuie să te înțelegi bine cu soacra. Nu, cel mai important este ca partenerul tău să te iubească, să vă înțelegeți bine. Eu nu mă afișez nici cu părinții mei și cu fratele meu, dar cu altă familie sau cu alti oameni.

Credeți-mă, foarte mulți dintre voi spuneți că sunt arogantă sau că am urmărit faimă sau bani…habar nu aveți despre ce vorbiți, mulți dintre voi. Eu afișez 20% din ce fac eu, din programul meu și de asta, de multe ori, s-au creat confuzii. Asta sunt eu, cu bune și cu rele. În familia noastră, de ambele părți, nu este nicio problemă. Da, am mai avut discuții, am mai avut și certuri, dar spuneți-mi voi mie cine n-a avut discuții în familiile lor?”, a fost mesajul iubitei lui Culiță Sterp.