Piersicile fac parte din familia fructelor de piatră, care include nectarine, prune, caise și cireșe. Dar ce ne facem când, în locul unui fruct zemos și dulce, mușcăm dintr-unul tare sau făinos? De unde știm când o piersică este coaptă și bună de mâncat?

Data viitoare când mergeți în piață sau la un magazin alimentar, scotocind printr-o grămadă de piersici, căutați aceste trei semne pentru a ști dacă sunt, sau nu, bune, de cumpărat,

1. Căutați-le după culoarea potrivită

Potrivit experților de la Michigan Peach Sponsors, o organizație care lucrează cu Universitatea de Stat din Michigan în cercetarea piersicilor, „cel mai bun mod de a spune dacă o piersică este coaptă este să cauți acea culoare galbenă aurie”. Cercetările efectuate de Universitatea din Maryland indică faptul că, așa cum s-a constatat, culoarea fructului poate trece de la verde (când este necoaptă) la galben (când este

coaptă) la portocaliu intens (când este prea coaptă) pe măsură ce fructul se maturizează. Galben indică maturitatea maximă a fructului. Contrar credinței populare, o culoare roșiatică, pe partea opusă a culorii de bază, nu este întotdeauna un semn de coacere. Această culoare apare în mod natural, ca răspuns la lumina soarelui. Culoarea verde înseamnă că nu este coaptă și a fost culeasă prea devreme. Ar trebui să

evitați piersicile cu pete întunecate sau vineții. Este un semn că piersica e deja prea coaptă.

2. Mirosiți acel parfum inegalabil al piersicii

A mirosi o piersică este alt mod de a spune dacă este bună de mâncat. Pe măsură ce piersicile se coc, aroma lor devine mai puternică. O piersică coaptă va emana un miros dulce, parfumat.

3. Trebuie să se simtă corect

De departe, cel mai bun mod de a spune dacă o piersică este coaptă este prin atingere. Nu vrem ca piersicile să fie nici prea tari, nici prea fleșcăite, așa încât să intre degetul în ele. Dacă este tare ca o minge de tenis, piersica este gata de mâncat. Dacă este tare ca o minge de baseball, atunci a fost culeasă prea devreme și nu este coaptă.

Piersicile au un profil nutritiv impresionant

În primul rând, piersicile au un profil nutrițional impresionant. O piersică de dimensiuni medii conține 58 de calorii și oferă 2 grame de fibre. De asemenea, sunt pline de antioxidanți. Piersicile sunt și o sursă excelentă de vitamina A, C, E și K. Sunt, de asemenea, o sursă excelentă de potasiu, niacină, cupru, mangan și multe altele.

Sănătatea inimii

Consumul de piersici poate contribui la sănătatea inimii. De fapt, piersicile vă pot ajuta să reduceți riscul de boli de inimă și nivelul colesterolului. Piersicile pot reduce nivelul tensiunii arteriale și al trigliceridelor.

Previn cancerul

Piersicile sunt pline de antioxidanți precum vitamina C. Bărbații adulți au nevoie de aproximativ 90 de miligrame de vitamina C zilnic, în timp ce femeile adulte au nevoie de aproximativ 75 de miligrame. O piersică medie conține aproape 10 miligrame de vitamina C.

Sănătatea intestinală

Jumătate din fibrele din piersici sunt fibre solubile, iar cealaltă jumătate sunt insolubile. Fibrele solubile sunt esențiale pentru hrănirea bacteriilor benefice din intestine, care hrănesc celulele din intestin.

Sănătatea pielii

Piersicile vă pot ajuta să vă păstrați sănătatea pielii. Asta datorită conținutului lor de vitamina C și beta-caroten. Piersicile pot fi hidratante, deoarece au 85% apă.