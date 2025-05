Adrian Papahagi precizează că ENS este considerată pepiniera de genii a Franței, mult mai prestigioasă decât universitățile derivate din vechea Sorbonă. Spre deosebire de universitățile obișnuite din Paris, unde pot intra studenți cu note decente la bacalaureat, ENS acceptă anual doar 200 de tineri – 100 din domeniul umanist și 100 din științele reale – în urma unui concurs extrem de dificil.

Tinerii admiși sunt angajați ai statului francez, cu salariu pe durata studiilor și obligația de a lucra în serviciul public francez timp de șase ani. Aceștia studiază în paralel la ENS și la diverse universități din Paris, urmând programe academice riguroase și fără examene formale în cadrul ENS.

S-au mai schimbat lucrurile, dar vă spun cum era în anii 1990-2000, când am studiat acolo.

În anii ’90, datorită intervenției consilierului de cooperare culturală Christian Duhamel și a directorului ENS Étienne Guyon, școala a deschis un concurs special pentru studenți străini. Din România, printre primii admiși s-au numărat Nicușor Dan și Andrei Moroianu, ambii matematicieni remarcabili.

Concursul pentru români se desfășura la Institutul Francez din București și consta într-o probă scrisă, una orală și selecția dosarelor. Cei admiși erau bursieri ai guvernului francez și studiau doi ani în Franța, fiind integrați ca „pensionnaires étrangers” ai ENS. Majoritatea au continuat apoi cu doctoratul și o parte au rămas în Franța ca profesori universitari sau cercetători.

Papahagi subliniază că, în perioada în care a studiat la Paris, statutul de normalian era recunoscut și invidiat în mediul academic. Foști elevi ai ENS predau la Sorbona și în alte instituții de elită, iar studenții proveniți din această școală aveau uși deschise în cariere academice și de cercetare.

El amintește că a fost căutat ca meditator pentru elevi de la licee de top din Paris tocmai datorită acestui prestigiu. Totodată, afirmă că reușita într-o carieră universitară era aproape garantată pentru normalieni.

„Cei selectați primeau statutul de bursier al guvernului francez (BGF) și pe cel de „pensionnaire étranger” la ENS. Bursa dura doar doi ani, era considerabil mai mică decât salariul elevilor francezi. Intram cu un an mai târziu decât francezii, în anul IV, și făceam în Franța anii IV-V (maîtrise, DEA), dar majoritatea dintre noi ne-am prelungit sejurul la Paris până la terminarea doctoratului, iar unii dintre colegi au rămas în Franța și azi predau la universități sau sunt cercetători CNRS.

Concursul pentru noi se ținea la Institutul Francez din București, cu profesori de la ENS, care se deplasau în România. Pentru umaniști, era un concurs de dosare, apoi o probă scrisă (cred că 4 ore, îmi aduc aminte că am scris câteva zeci de pagini) și în fine o probă orală – toate în franceză, desigur. Era foarte selectiv, dar nici pe departe așa de greu ca pentru francezi, care erau puși să traducă la prima vedere în greacă și latină, sau alte asemenea.

Atât de prestigios era statutul de „normalian” încât la Sorbona eram priviți cu respect și cu ciudă. Exista și o solidaritate normaliană, dat fiind că unii profesori de la Sorbona (și cam toți de la ENS) erau foști normalieni. Toată lumea știa că normalienii sunt de departe cei mai deștepți studenți, și faima se confirma când normalienii ajungeau printre studenții normali, ca să zic așa. Eu am trăit câțiva ani din asta, după ce mi s-a încheiat bursa guvernamentală, întrucât normalienii erau căutați ca meditatori pentru elevii de la liceele bune din Paris: am predat latina, engleza, germana și chiar literatură franceză mai multor elevi parizieni (dintre care unii azi au ajuns autori prolifici, universitari sau politicieni).

În fine, prestigiul statutului de normalian era aproape o garanție că vei prinde post la o universitate franceză sau în cercetare. Eu am primit ore la Sorbona din primul an de doctorat, iar în anul III am câștigat un post temporar de asistent. Colegii noștri care au rămas în Franța sunt azi universitari”, a explicat Papahagi.