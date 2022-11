Cu cât crește punctul de pensie?! Este informația momentului pentru 5 milioane de români (SURSE)

În urma ședinței de luni, 21 noiembrie, PNL a reușit acoperirea inflației până la 15,8%, dar și creșterea punctului de pensie cu 12,5%, au declarat surse politice pentru Capital.ro.

De asemenea, s-a stabilit și un ajutor de 1.000 de lei pentru seniorii României care au o pensie sub 1.500 de lei. Ajutor vor primi și restul pensionarilor, astfel:

ajutor de 800 de lei pentru pensii până în 2.000 de lei

ajutor de 600 de lei pentru pensii până în 3.000 de lei.

În plus, s-a stabilit și a 13-a indemnizație pentru persoanele cu handicap.

Sistemul de pensii se va schimba complet

Anterior, ministrul Muncii anunța că sistemul de pensii se va schimba complet, făcând referire la pensiile speciale. Marius Budăi declarase că proiectul care prevede aceste pensii va fi finalizat în câteva zile.

„Vor fi respectate prevederile Curţii Constituţionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, în rest suntem pe ultimele discuţii şi proiectul va fi înaintat Guvernului. În câteva zile înaintăm către Guvern şi către Comisie, după care îl înaintăm în Parlament”, a fost declarația ministrului Marius Budăi.

Pensiile militarilor nu se încadrează în categoria celor speciale

Șeful de la Muncă a reiterat că pensiile militarilor nu sunt speciale.

„Ideea mea a fost de la început şi am spus tot timpul că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, însă o să avem proiectul de final. Ceea ce pot să vă spun acum este că am fost extrem de transparent, spre deosebire de ceea ce s-a făcut când s-a scris proiectul, şi am discutat în paralel şi cu Comisia şi cu Banca Mondială, dar şi cu cei interesaţi”, a mai preciza ministrul Muncii.

Ministrul Marius Budăi nu este singurul ministru din Guvernul Ciucă cu aceeași părere în ceea ce privește pensiile militarilor. Săptămâna trecută, ministrul Apărării Naționale a declarat că militarilor nu le este frică de schimbările care vor avea loc în sistemul de pensii, deoarece aceste venituri sunt ocupaționale, nu speciale.

„Sunt pensii ocupaționale, iar discuțiile cu Comisia European sunt absolut normale. Acest jalon 215 ar trebui să țină seama și de raportul Băncii Mondiale care spune că aceste pensii nu sunt speciale, ci ocupaționale. Ne dorim foarte mult ca discuțiile să se concretizeze într-o variantă acceptabilă. Nu am niciun dubiu că pensiile militare vor rămâne pensii ocupaționale. Militarii nu au a se teme că acest statut va fi schimbat.

Am colegi din minister care se află la Ministerul Muncii pentru a discuta aplicat. Strategia mea și a noastră este să menținem importanța socială a acestei profesii și să facem ca domeniul militar să fie unul atractiv”, spunea oficialul român.