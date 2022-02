Criza energetică, o criză de aprovizionare, nu de producție. Nu a crescut costul de producție ci prețul certificatelor verzi

Prezent in cadrul evenimentului Earnings Report, organizat de BVBescu.ro analistul financiar Liviu Moldovan spune ca inflatia, in acest moment, este una energetica, cauzata de majorarea pretului gazelor naturale, in special in Europa, ca urmare a tensiunilor cu Rusia.

„Este bine ca avem inflatie, dar nu neaparat chiar atat de mare. in sensul ca decat sa vedem minus 2% dinamica pentru indicele preturilor de consum, adica deflatie, este mult mai bine sa avem inflatie. Nu atat de mare insa pentru ca stim ca „rontaie” din depozite, economii, pensii, salarii, care nu cresc neaparat cu acelasi ritm. Cat va dura? Dificil de spus. Nu va depinde, ca in alte situatii, de ceea ce fac bancile centrale pentru ca nu este o inflatie monetara sau monetaristica sau generata de prea multi bani in piata care bantuie dupa prea putine marfuri si servicii, definitia clasica… Este o inflatie energetica, o inflatie generata de o crestere, unii spun bula speculativa – si nu este complet gresit – a preturilor la energie. Ca barilul de petrol nu mai e 78 USD, este 87, nu e ceva spectaculos. Nu despre asta este vorba in principal. Aproximativ o treime din pretul combustibilului la pompa este dat de pretul barilului la titei, restul fiind tot felul de taxe si accize si asa mai departe. Problema principala vine de la majorarea pretului gazelor naturale, in special in Europa, cauzata de tensiunile cu Rusia. Kremlinul a inchis practic partial robinetul alimentarii cu gaze catre Europa, plus masarea trupelor la granita cu Ucraina, discutii interminabile in ceea ce priveste dinamica Nord Stream 2 si asa mai departe”, precizeaza Moldovan.

„In plus, dat fiind faptul ca o parte semnificativa a productiei de energie electrica se realizeaza consumand gaz natural, a terminat si o crestere a megawatt-ului, in paralel cu cea a metrului cub de gaz natural. Daca ne uitam pe componenta core a inflatiei, si un Europa si in SUA, o sa constatam ca inflatia nu este ceva atat de inspaimantator. Este un fenomen care sa ne dea ceva frisoane, dar nu cred ca o sa ajungem sa dardaim de frig din aceasta cauza, deoarce se va termina si cu aceasta bula speculativa a pretului la energie„, spune analistul financiar.

Cine este „vinovatul” pentru creșterea tarifelor la gaze naturale și energie electrică

Moldovan nu pune cresterea de tarife pe seama maririi preturilor de productie, asa cum s-ar putea crede, aratand cu degetul catre anumite taxe incluse in factura catre consumatorii finali si catre PZU.

„Au crescut costurile productiei de energie electrica?”, se intreaba Livu Moldovan. Nu, au crescut certificatele verzi – una din componentele care se adauga pe factura finala, pe care o plateste consumatorul. Insa dinamica aceasta a certificatelor verzi nu poate argumenta pe de-ntregul triplarea pretului la kilovat sau la metrul cub de gaz natural.

„Nu este mai scump acum sa extragi gazul natural sau sa invarti turbinele la o eoliana sau a crescut pretul uraniului imbogatit si componenta nucleara determina cresterea pretului la MWh. Asadar este un puseu de crestere in special pe pietele pe termen scurt, precum PZU – piata pentru ziua urmatoare -, determinat de tensiunile geopolitice, de acea intarziere cu care a inceput din luna septembrie a rezervoarelor de gaze pentru iarna in partea vestica a Europei, „dramuirea” cantitatii de gaze pe care Rusia o exporta, plus faptul ca Gazprom-ul nici acum nu are rezervoarele pline, la capacitate maxima, pentru iarna, plus tensiunile din Crimeea. Este o criza de aprovizionare, nu de productie. Lucrurile s-au mai temperat in ultimele saptamani, ca urmare a faptul ca au venit americanii si au inceput sa sprijine europa prin livrarea de gaze natoruale lichefiate, iar asta a mai pus presiune de sus in jos pe pret, inregistrand chiar si scaderi zilnice de -20-30%”.

Cum s-ar putea normaliza inflație, în a doua parte a anului

Desi rata actuala a inflatiei si prognozele pentru urmatoarele luni ne dau fiori, Liviu Moldovan crede ca o abordare mai moderata ar putea fi mai constructiva: ”Pe de alta parte, trebuie sa nu inflamam prea mult lucrurile. Presupunand ca ramanem in aceeasi situatie si, la toamna, vom avea acelasi pret al energiei ca in prezent, cat va mai fi inflatia atunci? Pentru ca intervine efectul de baza. Cresterile au inceput in toamna lui 2021. Daca in toamna aceasta vom avea preturi la energie ca in acest moment, practic nu vom mai discuta despre nici un fel de componenta energetica a inflatiei. Preturile vor ramane sus, dar pe partea de statistica macroeconomica nu se va mai genera inflatie. Inflatia nu se refera la nivelul preturilor, ci la dinamica lui, precizeaza analistul financiar.

Miscare in piata inca sunt, dar foarte putina rationalitate de multe ori. Vad in piete opinii ca o Banca Centrala a ridicat dobanzile, o sa scape lucrurile de sub control, o sa avem inflatie si nu e bine, lovim in pietele financiare etc. Altii spun ca o sa fie 5 ridicari de dobanda in SUA, ceea ce e mult, nu se mai poate, va scadea Wall Street, se prabiuseste bula speculativa pe Nasdaq, o sa avem o criza DotCom 2.0. Nu sunt foarte multe lucruri care sa ii ia prin surprindere pe investitorii traditionali, mari, institutionali, de pe Wall Street. Au cea mai mare experienta din lume, asadar mi-e greu sa cred ca o sa fie prinsi pe picior gresit de catre FED. Plus ca si FED-ul va avea grija de ei…”, concluzioneaza Moldovan.