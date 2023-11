Cristi Borcea a oferit recent un interviu în care recunoaște că nu a fost un soț fidel. El spune că și-a înșelat toate fostele soții. „Am fost cu cine mi-am propus. Când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului… am mers”, recunoaște el.

Relațiile amoroase tumultuoase ale omului de afaceri sunt un fapt cunoscut publicului. În ciuda lor, Borcea spune că odată cu debutul relației pe care o are alături de Valentina Pelinel, s-a cumințit. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar omul de afaceri spune că nu vrea să greșească față de actuala soție.

În total, Borcea a ajuns la performanța de a avea 9 copii cu 4 femei diferite. Nu este o surpriză, deci, faptul că plătește pensie alimentară uriașă, chiar și acum. Omul de afaceri spune că i-au plăcut întotdeauna femeile frumoase, precum Mihaela Borcea sau Alina Vidican. La fel de mult i-a plăcut și să se facă remarcat de ele. Cu toate astea, se pare că, alături de actuala parteneră, nu mai vrea să calce strâmb.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt părinții a trei copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Totuși, Borcea are și alți copii: un fiu, Patrick, și gemenii Antonia și Angelo, din căsătoria cu Mihaela Borcea. El are alți doi copii, George Alexandru și Gloria, rezultați din relația cu Alina Vidican.

În plus, Cristi Borcea mai este și tatăl unei fetițe, Carolyn, provenită din relația cu Simona Voiculescu.

Fostul patron al echipei de fotbal Dinamo spune că a avut parte de atenția femeilor pe care și le-a dorit. Totuși, infidelitățile s-au terminat, spune el.

M-a mustrat conștiința, dar ce să faci? Asta a fost tinerețea. Nu aș mai face acum ce am făcut atunci. Nu aș mai face nici să risc cu subminarea economiei naționalei, ce făceam la 20 de ani. Odată cu vârsta, gândești totul altfel”, a spus Borcea.

„Am fost mereu cu cine mi-am propus. Dar m-am liniștit. Nu am fost liniștit înainte, până să mă căsătoresc acum cu Valentina. Atunci aveam altă vârstă, ieșeam. Păi, când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului…, am mers. Da, și când eram căsătorit. Erau conjunctura, natura și poziția mea de cum eram atunci. Eram în toate discotecile, barurile.

El susține că are și regrete, mai ales referitoare la greșelile făcute în urmă cu mulți ani. În plus, afaceristul se laudă că a avut parte de date genetice bune.

„Am avut șansă de la Dumnezeu. Tatăl meu are 1,70 m și mama 1,65 m, iar eu am 1,90 m. Și brunet și cu ochi albaștri și cu notorietate. Și am avut multe escapade, războaie, nenorociri. (…)

Dar Valentina m-a găsit în cea mai bună perioadă, când te așezi, când te uiți în jur și vezi 9 copii, când vezi cea mai frumoasă femeie din lume alături de care creezi cele mai bune condiții pentru toată lumea. Și atunci nu-ți mai arde de altele”, a mai spus Borcea.