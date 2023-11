Deși este un prosper om de afaceri, Cristi Borcea a avut parte și de eșecuri în acest domeniu. Recent, el a oferit un interviu în care vorbește despre două momente ale vieții sale când a rămas fără bani.

Cel mai mare succes financiar l-a obținut din afacerea cu butelii, apoi din implicarea în fotbal. Totuși, cele mai mari eșecuri au fost și ele răsunătoare. El mărturisește: „am rămas de două ori falit: o dată la Caritas, a doua oară când am încercat să comercializez țigări BT cu timbre”.

Cu o experiență vastă în lumea afacerilor de trei decenii, Borcea afirmă că există și afaceri care nu reușesc, care scapă de sub control. Ca exemplu personal, menționează faptul că a înregistrat pierderi financiare de două ori în cariera sa.

El a mărturisit că, în anii 1990, și-a băgat toți banii la Caritas.

„Sunt și afaceri care nu merg dacă nu le controlezi și le cunoști. Am rămas și de două ori fără bani și după tot la butelii am ajuns. O dată la Caritas, în 92 -93, am băgat toți banii, multe sute de mii de dolari, că nu erau euro, și am rămas fără bani.

Și am luat-o din nou, am vândut BMW-ul și am luat-o din nou cu buteliile. Atunci mergeau, vedeai lumea la coadă, stăteau câte două zile, trei zile. Să depună, nu să ia banii”, povestește Borcea.