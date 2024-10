Cristi Borcea, fostul patron al clubului Dinamo, nu poate sta departe de echipa sa de suflet, chiar și după ce s-a retras din conducerea clubului în 2012. Înaintea unui derby important dintre Dinamo și FCSB, Borcea a vorbit despre pasiunea sa pentru clubul din Ștefan cel Mare, o pasiune care, de-a lungul anilor, i-a adus atât satisfacții, cât și dificultăți personale.

Într-un interviu acordat iamsport.ro, Borcea a mărturisit că derby-ul dintre Dinamo și FCSB continuă să-i trezească emoții puternice, chiar dacă nu mai este implicat direct în viața clubului. Deși nu poate urmări meciul din cauza unei călătorii în Dubai, Borcea și-a exprimat speranța că Dinamo va câștiga cu scorul de 2-1.

Cristi Borcea a fost întotdeauna deschis în privința legăturii sale profunde cu Dinamo. El a recunoscut că această pasiune i-a afectat sănătatea și viața personală. Operația pe cord deschis pe care a suferit-o la vârsta de 41 de ani și cele două divorțuri prin care a trecut sunt, în mare parte, consecințe ale stresului și presiunii cauzate de implicarea sa în fotbal.

„Am plâns de multe ori din cauza fotbalului. Am trecut prin închisoare, am fost operat la inimă și am trecut prin două divorțuri, toate din cauza pasiunii mele pentru fotbal,” a mărturisit Borcea.