Valentina Pelinel și Cristi Borcea țin foarte mult la imaginea lor. Fostul model a dezvăluit că ea și soțul său apelează la tratamente, dar și la intervenții estetice. Ea a spus că sportul aproape zilnic face parte din viața lor pentru a arăta impecabil.

Dincolo de viața de părinți, cei doi având trei copii, Valentina Pelinel și Cristi Borcea reușesc să-și facă timp pentru ei și au grijă de imaginea lor. Deși au un program încărcat, Pelinel și Borcea fac sport în fiecare seară. Asta, în primul rând pentru sănătate, dar și pentru a arăta bine. Fostul model a spus că uneori face yoga pentru că o ajută la mobilitate, respirație și la deconectarea de la stres.

„Investim în noi și în familia noastră, așa cum e normal să fie. E respect de sine să ai grijă de sănătatea ta și de felul cum arăți. Eu ratez oricând cu plăcere o ieșire în oraș în favoarea orei de aerobic, iar Cristi oricât de mult muncește zilnic, seara e la sală.

Fac sport zilnic în cursul săptămânii când sunt în București cu prietena mea, Luminița Nicolescu. Și uneori yoga. Mă ajută la mobilitate, respirație, deconectare de la orice stress. Am avut și câteva kilograme în plus acum vreo 15 ani. Cam 5-6 mai mult decât acum. Acum am 64, e greutatea mea ideală. Cristi face sală, aleargă pe bandă, dar și forță. Suntem ambițioși”, a spus Valentina Pelinel.