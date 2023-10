Valentina Pelinel face sport de cinci ori pe săptămână

Valentina Pelinel a dezvăluit într-un interviu recent că își menține silueta cu mult sport. Acest lucru nu este unul simplu, dat fiind că este și foarte pofticioasă. Vă amintim că Pelinel este fost model. Ea a câștigat în 1996 concursul „Top Model România”, fapt care i-a permis să ajungă să lucreze și în New York.

În prezent, Pelinel are 42 de ani, are 3 copii și recunoaște că îi place să mănânce. Soția lui Borcea își dedică în această perioadă timpul familiei sale, mai ales copiilor pe care îi are alături de fostul patron al lui Dinamo. Este vorba de Indira, Rania şi Milan.

În ciuda faptului că mănâncă orice, ea recunoaște că nu face excese. Atunci când se întâmplă să calce greșit, compensează prin prezența la sală, unde ajunge să meargă chiar și de cinci ori pe săptămână. Pelinel anunță cu mândrie că are 64 de kilograme și primește ajutorul unui antrenor personal.

„Cea mai mare grijă o am când deja am pus un kilogram-două, dar recunosc că sunt și pofticioasă, îmi place să mănânc! Sunt perioade și perioade. Uneori când mă comport ca la carte, uneori când mai scap, așa, dar e uman și e normal, că de asta facem mișcare. Sunt atentă la mâncare dar nu întotdeauna. Îmi fac și poftele dar încerc să mențin un echilibru. Fac sport 5 zile pe săptămână, câte o oră pe zi, cu pauză în weekend. Mi-am dat seama că la vârsta mea nu se poate fără sport, nu te simți bine, tine de sănătate. Nu aș putea să trăiesc fără sport”, a declarat Valentina Pelinel pentru click.ro.

Copiii lui Cristi Borcea sunt și ei pasionați de sport

Se pare că întreaga familie are ca pasiune sportul, potrivit spuselor lui Pelinel. Spre exemplu, copiii au făcut de mici înot.

„Copiii fac sport de mici, după ce i-am născut i-am dus destul de devreme la înot și înoată și astăzi. Milan face și baschet și karate, cu doamna profesoară, și fotbal. Eu îi ajut și îi las să încerce ce le place. Și fetițele merg la înot de două ori pe săptămână”, a precizat Pelinel.

12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a căsătorit cu Cristi Borcea, ulterior au făcut nunta religioasă în Ungaria.

Recent, Valentina Pelinel, a oferit și câteva detalii intime din relația cu Cristi Borcea. Mai precis, ea a povestit despre scenele de gelozie.

„Unde există iubire, există și gelozie. Soțul meu este un bărbat dorit și sunt conștientă de asta. Dar am ales să fim parteneri de viață și avem împreună o familie frumoasă și unită. Suntem persoane publice și adesea suntem în situația de a face poze cu persoane care ne recunosc, atât separat cât și împreună. Ne iubim și iubirea vine la pachet cu o doză de gelozie care este normală și sănătoasă, atâta timp cât nu se întrec limitele”, spune ea.

Pelinel spune că în familia sa comunicarea este la mare preț: