Până acum, Cristi Borcea s-a însurat de trei ori și a divorțat de două ori. Prima soție a fost Mihaela Borcea, a doua soție a fost Adina Vidican, iar actuala soție este Valentina Pelinel.

Cei doi se simt împliniți împreună, alături de copiii lor (Milan Cristian, Indira Maria, Rania Maria). Povestea lor de dragoste a fost ruptă parcă din telenovelele latine.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel s-au îndrăgostit unul de altul pe vremea când el era însurat cu Alina Vidican. Cei trei au format un triunghi amoros. Alina Vidican a simțit că se întâmplă ceva între ei, așa că a făcut tot posibilul ca să o țină pe Valentina Pelinel departe de familia ei.

„Eu am tăiat-o personal de pe lista invitaților, la nuntă! Am simțit de-atunci că această persoană este periculoasă!

În 2021, Cristi Borcea a recunoscut că a fost atras fizic de Valentina Pelinel încă de când era însurat cu Mihaela Borcea. Când s-a întâlnit a doua oară cu ea, a știut că îi va fi soție. În acea vreme, fostul model era într-o relație amoroasă care „scârțâia de foarte mulți ani”.

În momentul în care a fost condamnat la închisoare, ea i-a mărturisit dragostea și i-a promis că îl va aștepta oricât va fi nevoie. De atunci, cei doi sunt inseparabili.

„Când a fost vorba de Valentina, nu am avut scrupule. Când am văzut-o a doua oară am zis: ”E clar că va fi cu mine și va fi mama copiilor mei.” Am fost tot timpul cu ea. Tot timpul. De când am văzut-o, chiar dacă m-am însurat cu Alina, niciodată nu i-am cerut să pună capăt căsniciei cu Boureanu.

Ea era într-o relație care scârțâia de foarte mulți ani și ne-am plăcut. A fost o femeie care a luptat foarte mult. În momentul în care am intrat la închisoare i-am zis că are apartament la New York, de ce să stea în România, la 29 de ani… Atunci mi-a spus că mă așteaptă indiferent cât stau acolo, că nu poate trăi fără mine și rămâne în țară.

A stat într-un apartament cu chirie. Și atunci am făcut cea mai bună alegere și cea mai bună afacere a mea. Este femeia care îmi dă liniște.

E femeia cu care pot să stau singur și o săptămână în casă, cu care pot să merg în vacanțe câte două-trei săptămâni. Este foarte important să găsești pe cineva să îți dea liniște, căldură și putere”, a declarat el în cadrul emisiunii TV „40 de întrebări cu Denise Rifai” de pe Kanal D.