Valentina Pelinel și Cristi Borcea au aniversat, sâmbătă, 30 septembrie, cinci ani de la căsătorie. Pe 30 septembrie 2018, Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit la Budapesta. Nași le-au fost Irina și Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo.

La cinci ani de la căsătorie, vedeta a rememorat petrecerea de nuntă și a spus că, deși era însărcinată, s-a distrat până dimineața.

Totodată, fostul model a povestit, într-un alt interviu, despre secretul relației sale cu Cristi Borcea. Blonda spune că nu s-a căsătorit cu omul de afaceri pentru statutul lui social și pentru bani. Ea a precizat că ei au semnat un contract la începutul mariajului. Este vorba despre o înțelegere în care cei doi sunt separați cu bunurile.

„Vrei să știi care e adevărul? Că asta nu am spus niciodată public? Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu. El ne creează toate condițiile. Și mie, și copiilor. Nu am ce să îi reproșez. Nu ne lipsește absolut nimic. Dar ce e între noi nu se rezumă la bani”, a dezvăluit soția lui Borcea a povestit ea în podcastul realizat de Nasrin Ameri.

În același podcast, fostul fotomodel a recunoscut că a renunțat la cariera ei în modelling pentru o viață alături de Cristi Borcea. Ea a spus că în momentul căsătoriei cu Cristi Borcea avea tot ce îi trebuia. Câștiga bani mulți și avea un apartament la New York.

„Eu deja eram un model de talie internațională cunoscut. Că produceam bani nu e un secret. E normal ca la nivelul ăla să produci bani. Aveam un apartament la New York și aveam o vârstă la care, fără copii, puteam să fac ce vreau. Iar omul pentru care am ales să fiu aici era într-o situație dificilă, despre care eu știam. Și m-a prevenit că nu o să fie ușor. Păi dacă eu alegeam calea ușoară, nu eram eu în avion la New York? Ce îmi lipsea? Dar mie mi-a lipsit el. Pe el l-am vrut. Și am sacrificat tot și nu am greșit”.