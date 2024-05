Mihaela Borcea se căsătorește cu partenerul său actual, Sorin Rap, la 13 ani de la divorțul de Cristi Borcea. Ea a explicat că a luat această decizie pentru că nu dorește să trăiască în păcat și pentru că îi este teamă de Dumnezeu.

Cu toate acestea, ea a afirmat că nu dorește să încheie o căsătorie civilă cu bărbatul cu care are o relație de 9 ani.

Mihaela Borcea a împărtășit și amintiri despre nunta sa cu Cristi Borcea, deși s-a căsătorit la vârsta de 19 ani, copiii săi nu își doresc să se căsătorească într-o astfel de perioadă timpurie.

Femeia de afaceri a dezvăluit că nu a putut să se bucure pe deplin de nunta sa cu Cristi Borcea și că cei trei copii pe care îi au împreună nu sunt încă interesați să își întemeieze o familie.

„Aveam 19 ani, era iarnă și eram foarte tânără. Nu prea m-am putut bucura de nunta mea. Copiii întâi se vor ocupa de cariere, apoi își vor întemeia o familie. Și eu, și tatăl lor i-am învățat cum să se descurce în viață. Noi am luat-o de la zero, nu aveam nimic. Din 1988, totul am făcut împreună. Amândoi am muncit de copii, fără vacanțe”, a specificat Mihaela, citată de Tabu.