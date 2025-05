Nicușor Dan a declarat că respinge categoric o posibilă majorare a TVA-ului de la 19% la 25%. În opinia sa, o astfel de măsură ar penaliza contribuabilii corecți, în timp ce evazioniștii ar continua să nu plătească nimic. El a insistat că soluția nu este creșterea fiscalității, ci colectarea corectă a taxelor existente.

A oferit ca exemplu propria experiență la Primăria Capitalei, unde a preluat o administrație aflată în prag de faliment și a reușit să o redreseze fără să impună noi taxe. Dan a promis „în scris” că TVA-ul nu va crește, atâta timp cât reformele fiscale și administrative necesare vor fi aplicate.

Ce se vorbește acum cu mărirea de TVA de la 19 la 25 înseamnă să avem un TVA de 25 pentru cei care deja plătesc 19 și același TVA, zero, pentru cei care nu plătesc în momentul de față. Noi trebuie să fim suficient de fermi pentru a încasa taxele care ni se cuvin și astfel ne putem redresa.

„Când am venit la primăria Capitalei, nimeni nu ne dădea șanse că voi ieși din faliment și am reușit. Vom reuși să redresăm economia României. Odată ce ieșim din această zonă de neîncredere pe politic și economic, putem ține în frâu economia.

El a spus că „nu vom ajunge în situația asta, cu TVA mai mare” pentru că „zona privată este mult mai solidă decât în anul 2008”.

Întrebat dacă România se confruntă cu o situație economică similară celei din 2009, Nicușor Dan a recunoscut dificultățile actuale generate de deficitul bugetar și inflație. Cu toate acestea, a subliniat că economia României este astăzi mult mai puternică și că scenariile de austeritate nu se justifică.

A exclus posibilitatea unor reduceri salariale sau de pensii precum cele din perioada guvernării Băsescu și a pledat pentru eficientizarea cheltuielilor și reducerea risipei. În opinia sa, principalele direcții de acțiune ar trebui să fie combaterea evaziunii, reformarea companiilor de stat și atragerea accelerată a fondurilor europene.

„Am avut trei ani cu deficit scăpat de sub control, inclusiv primele 4 luni din 2025. Situația financiară e dificilă. Nu e o abstracție, ea se vede în inflație. Pe de altă parte, la Primăria Capitalei am fost într-o situație și mai grea în 2020, dar azi ratingul Primăriei e mai bun decât al României pentru că am știut să eficientizăm și să facem tăierile necesare. Trebuie să oprim marea evaziune fiscală, să atragem mai repede fondurile UE, să tăiem cheltuielile statului chiar dacă unele sunt necesare și să ne uităm la companiile de stat. Aici trebuie să ne uităm pe termen scurt și mediu. Și cred că putem evita scenariul cu Euro la 6 lei și cu scumpiri”, a spus acesta.