Candidatul independent la alegerile prezidențiale din 2025, Nicușor Dan, a participat la o dezbatere electorală organizată de postul Digi24. În lipsa contracandidatului George Simion, care nu a onorat invitația, Nicușor Dan a răspuns punctual întrebărilor jurnaliștilor pe teme sensibile.

Întrebat despre o eventuală colaborare cu PSD sau AUR în cazul unei propuneri de premier precum George Simion sau alt lider susținut de o majoritate parlamentară, Nicușor Dan a exclus această ipoteză.

De-a lungul timpului am criticat PSD de multe ori, în mod civilizat și cu argumente.

„ Această ipoteză nu există. Dacă voi câștiga președinția României, evident că semnalul e pentru o guvernare pro occidentală. Președintele are puterea de a alege majoritatea cu care să lucreze.

Nicușor Dan a explicat că procesul de formare a Guvernului va fi unul tehnic și că speră ca discuțiile să se finalizeze cât mai rapid, având în vedere nevoia urgentă de stabilitate politică în România. El a subliniat că șeful statului are rolul de a construi o majoritate guvernamentală coerentă și compatibilă cu valorile europene.

„Va fi o discuție care va fi tehnică. Sper să dureze cât mai puțin, pentru că România are nevoie de stabilitate. Nu pot să dau un răspuns în momentul acesta.

Eu nu am spus „premier PSD”, am spus că voi discuta cu cele patru partide pro-occidentale și cu minoritățile, pentru a avea un Guvern. Am văzut că președintele României, în acest echilibru de putere, e suficient de puternic să poată impune niște direcții”, a declarat el.