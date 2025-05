Traian Băsescu a declarat că, dacă George Simion ar ajunge președintele României, țara s-ar confrunta cu trei consecințe majore: încetarea finanțării pentru România, destrămarea parteneriatului strategic de securitate cu Statele Unite și cu NATO, precum și renunțarea la sprijinul pentru Republica Moldova.

Fostul președinte a mai afirmat că România se află într-un moment extrem de important după Revoluție, ca urmare a efectelor unei guvernări slabe, care au alimentat tendințele naționaliste și izolaționiste. El a avertizat că mulți români, influențați de discursurile lui George Simion și Călin Georgescu, doresc o Românie izolată, ruptă de Uniunea Europeană și NATO, urmând un model similar cu cel promovat de Donald Trump, fără a înțelege că România nu are forța unei puteri globale precum Statele Unite.

Nu mai vrem cu europenii, nu mai vrem cu NATO , vrem să fim noi singuri, luându-se după Trump, cu America First si cu izolaţionismul lui Trump şi nerealizând că o ţară precum Statele Unite, cu 300 de milioane de locuitori, pot suporta un aventurier pe post de preşedinte, un agent imobiliar, fie el ce o fi, dar cu gândire de bişniţar”, a afirmat el.

Traian Băsescu a subliniat că, spre deosebire de Statele Unite, care își pot permite un lider populist datorită populației numeroase și forței economice, România nu dispune nici de cele 300 de milioane de locuitori, nici de puterea economică necesară pentru a face față unui asemenea tip de conducere.

Fostul președinte a declarat că România beneficiază de fonduri de miliarde de euro pentru a construi autostrăzi, a realiza reforme instituționale, a reorganiza administrația, precum și pentru a investi în domenii esențiale precum educația și sănătatea.

Traian Băsescu a susținut că, de această dată, alegerile nu mai țin de partide politice, ci de decizia individuală a fiecărui cetățean. El a afirmat că teoriile privind influențe externe, precum cele din partea Rusiei, Statelor Unite, Ursulei von der Leyen sau lui Emmanuel Macron, nu mai au relevanță.

În opinia sa, fiecare român are puterea de a alege direct, prin vot, între o orientare spre Est, reprezentată de George Simion, și o orientare spre Vest, în cadrul Uniunii Europene și NATO, susținută de Nicușor Dan.

”Opţiunile, de data asta, nici măcar nu mai sunt legate de partide. Partidele ar trebui să tacă. Este momentul în care românii, fiecare în parte, pot decide, iar prostia că vin ruşii, vin americanii, vine Ursula, vine Macron şi ne influenţează deciziile nu mai funcţionează.

De data aceasta, fiecare român are o urnă de vot, are un buletin de vot şi are o stampilă pe care o poate aplica pe acel buletin de vot, cu opţiunea către Est şi atunci votează Simion sau către Vest, să rămânem unde suntem, în Europa şi în NATO, şi atunci votează Nicuşor Dan”, a declarat el.