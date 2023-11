Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a dezvăluit public că se confruntă cu mai multe afecțiuni, dar și cu o boală care nu îl face să aibă nopți albe, necesitând administrarea a nu mai puțin de 30 de pastile pe zi.

Acesta susține că starea sănătății sale s-a agravat în perioada petrecută în închisoare, iar acum se confruntă cu insomnie și probleme cardiace.

De-a lungul anilor, a încercat diverse tratamente pentru insomnie, inclusiv cele din Hong Kong, însă fără rezultate semnificative în această boală.

Fostul acționar de la Dinamo a dezvăluit că a fost diagnosticat cu insomnie acută. În închisoare a încercat diverse tratamente, însă fără prea mult succes.

Iau în jur de 30 de pastile pe zi. Pentru inimă, operația pe cord, iau și supliment magneziu. De somn iau două, trei, patru. Diagniosticul – insomnie acută, mi-au pus-o toate comisiile, cred că din pușcărie am luat tratament și acolo am încercat, acolo nu aveai ce să faci. Dormeam o jumătate de oră, nu mai puteam să dorm după. S-a agravat odată cu închisoarea”, spune el.

„Și fizic și psihic, eu având problemele cu somnul cu medicamentele care le iau de la meciul ăla cu Urziceni, iau tot timpul medicamente de somn, am fost peste tot, la toate clinicile și încă n-am găsit. Găsisem pe unii din Hong Kong, care veneau și făceau cu acele și mai dura o săptămână, dar din ce în ce am mai adăugat un medicament, am mai adăugat un medicament și nu apuc să mă ocup de probleme astea pe care le am.

Fostul patron al lui Dinamo a dezvăluit că suferă de afecțiuni cardiace. Acesta are o operație pe cord deschis. Starea sa de sănătate s-a agravat în timp, iar el încearcă să gestioneze aceste probleme prin administrarea unui număr considerabil de medicamente.

Borcea a adăugat că, pentru a-și îmbunătăți sănătatea, apelează la detoxifiere de două ori pe an. Cu toate acestea, susține că trebuie să facă un efort suplimentar pentru:

„De două ori pe an mă duc la detox, mă ajută așa și așa. Trebuie să am puterea să stau două-trei săptămâni la detox, asta m-am gândit în decembrie, să nu iau nicio pastilă. Trebuie să fac pasul ăsta, să încerc. Iau de 2o de ani, dar s-a agravat în 2009. Renunț, dar nu dorm, după două zile dorm jumătate de oră, o oră și gata nu mai dorm și nu mai ești bun de nimic.

Am avut o singură operație pe cord deschis, inima mea are șanț. Eu mă consumam, tot ce am făcut, am făcut la maxim. Sunt condamnat să fiu așa, datorită celor 9 copii și celor 2.500 de angajați pe care îi am în spate și afacerilor pe care eu le am solide din toate punctele de vedere„, a dezvăluit Cristi Borcea în podcastul lui Viorel Grigoroiu.