Un nou scandal zguduie lumea fotbalului românesc, implicând o figură cunoscută din antrenorat.

Costel Enache, în vârstă de 52 de ani și actual tehnician la FC Bacău, se află în centrul unui incident grav de violență domestică. În urmă cu câteva zile, soția sa a fost victima unei agresiuni fizice severe, ajungând în stare gravă la spital, scrie cancan.ro.

Sursele apropiate cazului dezvăluie că tensiunile în familia antrenorului nu sunt de dată recentă, ci par să se fi acumulat în timp. O parte din probleme au fost legate de dificultățile financiare generate de fiica cuplului, care ar fi acumulat datorii în orașul Piatra Neamț.

Pentru a face față situației, soția lui Enache ar fi acceptat să aibă grijă de un copil cu nevoi speciale, o decizie luată sub presiune și care a stârnit nemulțumirea antrenorului.

Se pare că episodul violent a fost declanșat în contextul unei altercații generate de nemulțumirile legate de locul de muncă al femeii, în timp ce Enache se afla sub influența alcoolului.

Martorii spun că starea avansată de ebrietate a făcut ca agresorul să-și piardă controlul, iar rezultatul a fost o confruntare fizică care a necesitat intervenția urgentă a medicilor.

Deși victimei i s-au oferit toate informațiile legale pentru a-și proteja drepturile, ea a ales să nu depună plângere împotriva soțului său. Poliția s-a autosesizat și continuă să monitorizeze cazul, dar decizia femeii de a renunța la acțiunea penală complică demersurile autorităților.

Costel Enache declara, într-un interviu acordat în luna ianuarie pentru ProSport, că este un om format într-un mod tehnic, obișnuit să își planifice lucrurile și să urmeze pașii necesari pentru a ajunge de la un punct la altul, însă acest mod de lucru necesită timp – un timp pe care fotbalul românesc nu îl oferă.

El spunea că în fotbalul autohton este nevoie de antrenori mai pragmatici, cu mai mult fler, menționând că nu a fost genul de antrenor care să câștige un meci datorită unei schimbări inspirate de jucător.

„Sunt un tip crescut tehnic, adică îmi planific lucrurile, așa este structura mea, încerc să ajung de la punctul A, la punctul B cu niște pași, pașii ăștia cer ceva timp, ceea ce nu acordă fotbalul românesc. E nevoie de antrenori mai pragmatici un pic, mai cu fler, eu nu am fost cel care să câștige un meci din fler, dintr-o schimbare de jucător. N-am găsit, poate, timpul necesar într-un anumit loc, poate conjunctura nu m-a ajutat. Am dat tot ce am crezut pentru fiecare club, sunt un om harnic, dar poate nu am avut inspirația de a alege bine momentele. Sunt mulți factori colaterali, de exemplu incapacitatea de a merge cu un staff propriu care să îți scurteze procesul, pentru că până-i înveți pe cei de lângă tine care e gândirea ta și, apoi, să o transmită către jucători, e exact timpul ăla când ai trei înfrângeri și trebuie să pleci”, spunea Costel Enache.