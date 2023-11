Cristi Borcea decizie radicală! Fostul acționar de la Dinamo a hotărât că este timpul să se bucure mai mult de viața de familie. Din această cauză, a hotărât ca fiii săi, Coco și Patrick, să preia afacerile de milioane de euro pe care le deține. Acesta a mărturisit, totodată, că de acum, își dorește să meargă mai mult în vacanțe.

„Peste 2.500 (n.r. – angajați au firmele sale). Responsabilitatea… trebuie să le asiguri salariile, niciodată nu am avut întârziere. Nu mai există fără carte de muncă. Fiind societățile puternice, ai credite, am rulaje de sute de milioane de euro.

Coco și cu Patrick să ducă mai departe ei (n.r. – afacerile). Eu nu o să mă opresc niciodată, dar o să vreau să mă duc din ce în ce mai mult la sport… cea mai mare bucurie a mea este să mă duc la sport, să merg în vacanțe. E prima dată de când mă știu, primul an în care nu apucasem să fac o oră de plajă. Am fost în Abu Dhabi săptămâna trecută și acolo am apucat să fac și eu plajă. Nu a existat la mine așa ceva.

Am avut și o discuție cu băieții, eu din ce în ce o să îmi restrâng implicarea și timpul și trebuie să se implice ei. Gata, eu trebuie să mă bucur de viaţa cu Valentina, de copii, de familie”, a spus el în podcastul „Tare de tot„.