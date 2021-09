Crește salariul minim pe economie? PSD anunță, prin vocea senatoarei Gabriela Firea, că cere majorarea salariului minim.

Salaiile trebuie să țină pasul cu scumpirile și cu inflația, argumentează Firea, într-un mesaj pe internet.

Crește salariul minim pe economie? Propunere de la cel mai înalt nivel

”Salariul minim TREBUIE să țină pasul cu scumpirile în lanț și să crească de la 2300 la 2 500 lei!

În contextul scăderii abrupte a puterii de cumpărare a populației, ca urmare a exploziei prețurilor la toate produsele și serviciile, dar în special la utilități, este absolut necesară creșterea imediată a salariului minim brut pe economie cu un procent de 8,7%, concomitent cu ridicarea plafoanelor privind deducerile personale de care pot beneficia angajații care au persoane în întreținere.

​Partidul Social Democrat susține creșterea imediată a salariului minim brut general pe economie de la valoarea de 2.300 la 2.500 lei, concomitent cu ridicarea plafoanelor de deduceri personale, așa cum am prezentat în proiectul de lege privind stimularea natalității și sprijinirea familiilor cu copii.

​Astfel, după inițierea Comisiei de anchetă privind creșterile exorbitante de prețuri la energie și gaze, Partidul Social Democrat initiazā un proiect de lege privind susținerea IMM-urilor pentru compensarea pierderilor de venit generate de creșterea prețurilor la utilități astfel încât sumele rezultate din valorificarea ofertei să poată fi redistribuite echitabil și către salariați, iar creșterea salariului minim să nu reprezinte o presiune suplimentară pe costurile companiilor.”, a scris senatoarea pe Facebook.

România, locul unu în Europa în ceea ce priveşte sărăcia în rândul salariaţilor

Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), a vorbit recent despre salariul minim și pragul de sărăcie din România.

”Ministrul Muncii nu a făcut referiri la pragul de sărăcie, la salariul minim. Noi am făcut referire, în documentul nostru. Am atras atenţia asupra acestui lucru şi, inclusiv în formula de calcul pe care am prezentat-o astăzi, am subliniat nevoia introducerii acestui indicator în ecuaţie.

Altminteri, România riscă să îşi consolideze locul unu în Europa în ceea ce priveşte sărăcia în rândul salariaţilor, ceea ce este o aberaţie economică.

România negociază, acum, cu Bruxelles-ul, un program operaţional pentru perioada 2021-2027, care are ca ţintă măsuri pentru reducerea sărăciei în România. Blocul Naţional Sindical a avansat, în urmă cu două săptămâni, ministrului Ghinea un pachet de măsuri care, printre altele, vizează şi reducerea sărăciei în rândul salariaţilor.”, a spus sindicalistul.