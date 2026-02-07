Pentru 2026, românii vor căuta, cu siguranță, în descrierea băncii cea mai bună ofertă pentru buzunarul lor, atunci când se vor orienta spre achiziționarea unei locuințe, cu ajutorul unui credit imobiliar.

În articolul de față, prezentăm pe larg ce trebuie să știi înainte să aplici pentru un credit imobiliar și care sunt cele mai puternice opinii ale economiștilor legate de acest subiect.

2026 pare un an în care oportunităţile pentru cumpărătorii de locuinţe se întrevăd mai clare: ratele ipotecare au început o ușoară coborâre pe final de 2025 și mulți analiști anticipează continuarea tendinței către niveluri mai scăzute în 2026.

Scăderea graduală a dobânzilor ar putea reduce costul total al împrumuturilor și permite refinanţări avantajoase pentru împrumuturile luate în anii precedenţi.

Chiar dacă dobânzile se reduc, riscul principal rămâne. Și anume, inflația! Cum inflația ne-a dat bătăi de cap în 2025, rămâne de văzut dacă în 2026, ea este controlată sau rămâne tot neprevăzută.

Dacă deciziile luate de Guvernul României nu vor fi cele bune, atunci am putea vedea rate ipotecare la valori incomode, care vor presa bugetele gospodăriilor.

În altă ordine de idei, va exista, cu siguranță, în 2026 o categorie care va avea acces puțin mai greu la un credit. Cei care au venituri instabile, care sunt cu precădere tinerii.

Economiștii recomandă prudență în 2026: apetitul pentru credit trebuie calibrat în funcție de venituri și de existența unei rezerve de bani pentru eventuale majorări de rată sau cheltuieli neprevăzute.

Multe instituții internaționale subliniază că o ușoară reducere a costului împrumutului este posibilă în 2026, dar evoluția finală depinde de inflație, politica monetară și condițiile pieței obligațiunilor – elemente care determină costul îndatorării pe termen lung.

Creditul imobiliar în 2026 rămâne o opțiune atractivă pentru cumpărători, dar nu fără capcane: avantajele dobânzilor în scădere și potențiala apreciere a proprietăților trebuie cântărite.

Planificarea financiară atentă și consultarea cu un broker sau un economist rămân paşi esenţiali înainte de semnarea oricărui contract.