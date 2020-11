Preşedintele Asociaţiei Industriei Lemnului – Prolemn susține că sunt pompate miliarde în continuare în soluţii de producere a energiei mult mai costisitoare, cum ar fi în eolian şi solar, în loc să fie introdus lemnul în Strategia Energetică a României.

„În România, Inventarul Forestier ne spune că, în ultimii cinci ani, avem o acumulare de 133 de milioane de metri cubi în păduri, iar în Raportul României pe contribuţia sectorului forestier se estimează că pădurile fixează 23,5 milioane de tone de carbon anual, adică 30% din emisiile de carbon ale României. Această contribuţie se realizează, deşi avem o recoltă sustenabilă de lemn. Datorită faptului că încă extragem puţin din creşterea pădurii avem această contribuţie netă care este extrem de importantă. De asemenea, 16% din totalul energiei consumată în România provine din această utilizare banală a lemnului de foc. Dacă am înlocui această energie cu combustibili fosili ar trebui să importăm şi ne-ar costa 3 miliarde de euro pe an şi am avea emisii suplimentare de 20 de milioane de tone de dioxid de carbon/an.

Oportunităţile sunt să creştem randamentul energetic al utilizării lemnului, sisteme locale de cogenerare. Să nu uităm că 60% din energia regenerabilă produsă de România provine din această utilizare a lemnului, iar tot ce s-a investit pe linie de eolian şi solar, cu cheltuieli enorme, are o contribuţie minoră, de 10% în energia regenerabilă produsă de România. Şi totuşi, pompăm miliarde în continuare în soluţii mult mai costisitoare în loc în introducem lemnul în Strategia energetică a României”, a menţionat reprezentantul Prolemn, la cea de-a IV-a ediţie a Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului şi Bioeconomiei.

Costurlile nu sunt suficient recompensate

Totodată, Tobescu a subliniat faptul că, în prezent, costurile legate de sechestrarea carbonului şi conservarea biodiversităţii biologice nu sunt suficient recompensate, ci dimpotrivă.

„Venim dintr-o dezvoltare industrială în care nu prea ne-am gândit foarte mult la mediu. Suntem într-un prezent în care încercăm să conştientizăm provocările şi să mergem către un viitor în care să ne asumăm ţinte foarte concrete către o energie neutrală climatic, ceea ce nu este deloc simplu. În ultimii zece ani a început să existe o scădere uşoară a emisiilor. Poluatori mari sunt industria energiei, sectorul transporturilor, sectorul rezidenţial – prin consumul de energie şi emisiile sale, dar avem poluatori ca agricultura, unde este o problemă foarte mare cu emisiile, altele decât de CO2, cum ar fi cele de metan date de creşterea animalelor. Singurul sector care plusează dioxid de carbon este sectorul pădure – lemn – şi mai vedem că abia după 2040 ar putea să apară industrii care să reuşească să absoarbă în produse carbon din atmosferă.

Singurul contributor net de absorbţie este cel al pădurilor. Costurile legate de sechestrarea carbonului şi conservarea biodiversităţii biologice nu sunt, în prezent, suficient recompensate, dimpotrivă”, a spus Tobescu.