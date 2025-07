Conform lui Ciprian Văcaru, s-a optat pentru acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de 3-5 zile, pentru a respecta prevederile Codului Muncii, care prevede un interval între 3 și 10 zile.

Văcaru a subliniat că nu s-a făcut o reducere sub minimul legal și că această ajustare a fost necesară pentru conformitatea cu legislația muncii.

Referitor la impactul financiar al acestei modificări, consilierul de stat a precizat că ordonanța va avea un cost estimat la aproximativ 1,3 miliarde de lei pentru următoarele șase luni ale anului 2025. Această sumă include atât bugetul de stat, cât și bugetele locale, reprezentând o alocare semnificativă pentru această perioadă scurtă.

”Modificarea pe partea de concedii de odihnă suplimentare a fost făcută datorită Codului Muncii, unde avem între 3 şi 10 zile de concediu şi nu am venit cu o modificare care să scadă sub acel minim. Şi am mers pe 3-5 zile de concediu de odihnă.

A fost o modificare venită la solicitarea domnului ministru al muncii, domnul Florin Manole şi a fost perfectată în cadrul şedinţei de Guvern”, a spus consilierul de stat, în emisiunea România Politică de la Prima News.