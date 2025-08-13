Colliers arată, în cel mai recent raport, că după un 2024 marcat de incertitudini politice și prudență în investiții, piața terenurilor a intrat pe un trend mai dinamic în prima jumătate a acestui an. Valoarea estimată a tranzacțiilor cu terenuri pentru proiecte comerciale (excluzând sectorul industrial) s-a apropiat de 200 de milioane de euro – sub nivelul din perioada similară a anului trecut, dar cu perspective îmbunătățite pentru a doua jumătate din 2025 și pentru 2026, scrie Colliers.com.

Dacă interesul pentru terenuri destinate birourilor rămâne scăzut, segmentele rezidențial și retail atrag cei mai mulți cumpărători. În retail, dezvoltatorii consacrați și investitorii noi caută terenuri, în special în orașele mici și medii, unde prețurile sunt mai accesibile. Expansiunea vizează zone cu densitate mare a populației, cu proiecte built-to-suit pentru retaileri sau galerii comerciale de dimensiuni variate.

Pe segmentul rezidențial, interesul se concentrează pe marile orașe și în special pe București, unde numărul tranzacțiilor este mai redus, dar valorile sunt ridicate. Zona metropolitană a Capitalei, în special partea de nord, atrage tot mai mulți investitori pentru proiecte de locuințe cu densitate redusă.

„Activitatea pe piața terenurilor este susținută în continuare de operatorii mari și dezvoltatorii de retail – fie prin proiecte individuale, fie prin dezvoltarea de parcuri comerciale de diferite dimensiuni – și este completată de un interes în creștere din partea capitalului local pentru proiecte speciale. De asemenea, vedem cumpărători noi, semn că piața confirmă potențialul pe termen mediu și lung, se diversifică și se maturizează. În rezidențial, sunt în continuare dezvoltatori care își extind portofoliile fără a fi descurajați de încetinirea temporară a pieței sau de schimbările fiscale, ceea ce ne arată că apetitul pentru proiecte bine localizate rămâne ridicat, în special în marile orașe și în București”, afirmă Sînziana Oprea, Director Land Agency la Colliers România.

În timp ce tranzacțiile cu terenuri industriale nu sunt incluse în calculul volumului de piață al Colliers, compania observă o creștere constantă a cererii, în special în proximitatea marilor orașe și a proiectelor de infrastructură. Interesul vine atât din partea dezvoltatorilor logistici, cât și a companiilor care plănuiesc fabrici, pe fondul repoziționării lanțurilor de aprovizionare în regiune.

„Observăm un interes constant și un număr destul de mare de proiecte în pregătire, ceea ce ne oferă motive să fim moderat optimiști pentru următoarele 12 -18 luni. Piața de terenuri devine mai diversificată, dar rămâne de văzut cum va absorbi economia schimbările fiscale care vin într-un moment când mediul local de afaceri era deja puțin slăbit, iar consumatorii oricum deveniseră mai puțin optimiști. Totuși, în ciuda incertitudinilor, majoritatea analiștilor anticipează că începând cu 2026, vom începe să ne revenim – o prognoză care se aliniază și cu sentimentul general din piața de terenuri”, subliniază Oprea.

Oferta de terenuri rămâne solidă, fiind alimentată atât de vânzători tradiționali, cât și de investitori care doresc să își realoce capitalul către alte domenii. Prețurile evoluează neuniform: scăderi pentru terenurile cu documentație de urbanism lipsă sau localizare defavorabilă, dar și creșteri punctuale pentru loturile urbanizate, bine amplasate și disputate de mai mulți dezvoltatori.