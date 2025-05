Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) marchează prima inaugurare de autostradă din acest an: Secțiunea 5 a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, între Curtea de Argeș și Pitești, va fi dată în trafic în prima parte a lunii iunie, cu trei luni înainte de termenul contractual. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, care a vizitat recent șantierul și a confirmat că procedura de pre-recepție este deja în curs.

„A început procedura de pre-recepţie pe primul lot de autostrada pe care îl dăm în traffic anul acesta. Am fost pe şantierul Secţiunii 5 Curtea de Argeş – Piteşti a Autostrăzii Sibiu-Piteşti A1, unde antreprenorul se află pe ultima sută de metri înainte de darea în trafic a ultimilor ~15 km de autostradă aferenţi acestui tronson, in funcţie de rezultatul procedurilor de pre-recepţie respectiv Recepţie la terminarea lucrărilor. Acest tronson va fi dat in trafic in prima parte a lunii Iunie, cu 3 luni mai devreme faţă de termenul contractual”, a declarat Scrioșteanu.